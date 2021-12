Flucht vor dem Brexit First State bringt Fonds zurück in die EU

Die Investmentgesellschaft First State Investments will die Fondsvermögen von europäischen Investoren auf seine in Irland angesiedelte Fondspalette übertragen. Das gab das Unternehmen bekannt. Dabei sollen die Euro-Anteilsklassen von 18 Fonds aus der britischen OEIC-Fondspalette in entsprechende Euro-Anteilsklassen von Ucits-konformen Fonds umgewandelt werden. Für die neuen Fonds sollen dieselben Managementteams verantwortlich sein wie für die Originale. Betroffen sind auch elf Fonds mit der Marke Stewart Investors.

Grund für die Aktion ist der geplante Austritt der Briten aus der Europäischen Union (EU). Dadurch besteht die Gefahr, dass alle im Vereinigten Königreich gemanagten Fonds ihre Zulassung für die EU, den sogenannten Europäischen Pass, verlieren. Fondsgesellschaften verlagern deshalb im Vorfeld ihre Produktpaletten in die EU-Fonds-Hochburgen Irland oder Luxemburg.

First State zufolge ist in Dublin alles vorbereitet. Das Unternehmen verwaltet dort seit über 20 Jahren Fonds.

Anleger sollen im Oktober Information über den Plan bekommen. Im November sollen sie die formellen Mitteilungen erhalten. Das Geld selbst soll im ersten Quartal fließen. Behörden und Anteilseigner müssen allerdings noch zustimmen.

Außerdem will First State den Standort Dublin ausbauen und eine Verwaltungsgesellschaft dort gründen. Egal, wie der Brexit am Ende konkret abläuft.

Hier sind die Fonds, um die es geht