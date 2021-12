Flug QZ 8501 von Air Asia Allianz ist Hauptversicherer des verschollenen Flugzeugs

Trauriges Déjà-vu in Malaysia: In der Nacht zum Sonntag verschwand ein Flugzeug einer malaysischen Airline spurlos. Der Flug QZ 8501 von Air Asia startete im indonesischen Surabaya in Richtung Singapur. Eine knappe Stunde nach dem Start brach der Kontakt zum Airbus A320 ab. Seitdem fehlt vom Flugzeug und seinen 162 Passagieren jede Spur.Die Geschehnisse erinnern an den verschollenen Flug MH370. Beide Flugzeuge gehörten malaysischen Fluggesellschaften, beide sollen über dem Ozean abgestürzt sein, von beiden fehlt bislang jede Spur. Überdies gibt es eine weitere Gemeinsamkeit: Die Flugzeuge beider Gesellschaften waren bei der Allianz versichert . Das geht aus mehreren übereinstimmenden Medienberichten hervor. „Wir können bestätigen, dass Allianz Global Corporate & Speciality UK (AGCS) der Hauptversicherer für Luftkasko und Schadenersatz bei Air Asia ist", zitieren die Medien eine Firmensprecherin. Auch der über der Ukraine abgeschossene Passagierflugzeug MH17 von Malaysia Airlines hatte die Allianz als Haupt-Rückversicherer.Sollte sich der Absturz der Air-Asia-Maschine bestätigen, müsste die Allianz also wieder hohe Zahlungen leisten. Beim MH370 betrug die Versicherungssumme nach Expertenschätzungen rund 100 Millionen US-Dollar.