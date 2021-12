FMH kürt günstigste Baufi-Anbieter

In der Kategorie „Regionale Anbieter“ lag die PSD Bank Rhein/Neckar/Saar bei Finanzierungen bis zu 70 Prozent des Kaufpreises vorn, gefolgt von der Sparda Bank West und der Sparda Bank Münster. Bis 90 Prozent des Kaufpreises waren FMH zufolge bei der PSD Bank Köln am günstigsten zu haben, auf den Plätzen zwei und drei folgen die Sparda Banken Berlin und München. Unter den bundesweit tätigen Anbietern belegte die BBBank den Spitzenplatz bei Finanzierungen bis 70 Prozent, Rang zwei und drei belegen 1822direkt und die Deutsche Bank. Bis zu 90 Prozent des Kaufpreises finanziert die 1822direkt laut der Frankfurter Finanzberatung am günstigsten und liegt damit vor ING-Diba und SEB.Der Award als bester Baugeld-Vermittler bei 70-Prozent-Finanzierungen ging an die Fiba Immohypo, Accedo und die DTW-Immobilienfinanzierung. Bei 90-Prozent-Finanzierungen lag Accedo vorn, Platz zwei und drei gingen an Interhyp und Comdirect Bank.Einen Extra-Award verlieh die FMH Finanzberatung der Umkehrhypothek „Immo Renten Plus“ der Immokasse. Mit einer solchen Hypothek können Rentner ihre schuldenfreie Immobilie ohne Zins- und Tilgungszahlungen beleihen, da diese bei einem Verkauf mit dem Verkaufspreis des Hauses verrechnet werden.