Wechsel FNG-Siegel-Anbieter bekommt zweite Geschäftsführerin

Anna Katharina Dahms hat bereits seit 1. April die Position der stellvertretenden Geschäftsführerin der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen (QNG) inne. Gemeinsam mit Roland Kölsch bildet sie somit eine Doppelspitze, um die Marktdurchdringung des FNG-Siegels auf den deutschsprachigen Märkten weiter auszubauen.



Dahms führte zuvor vier Jahre das Hamburger Chapter der internationalen Studierendenorganisation Oikos, welches sich für die Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft und mehr unternehmerische Verantwortung einsetzt. Während ihres Masterstudiums in International Business & Sustainability an der Universität Hamburg spezialisierte sie sich auf den Bereich (nachhaltige) Finanzen. Dabei hatte sie unter anderem die Möglichkeit, an einem renommierten Lehrstuhl der Sustainable Finance Research Group mehrjährig tätig zu sein. 2018 verfasste sie als Mitautorin in einem Kooperationsprojekt zwischen der Universität Zürich und Swiss Sustainable Finance (SSF) den Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen für die Schweiz.