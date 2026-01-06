Führungswechsel bei der FNZ Bank Deutschland: Manuel Loos löst Peter Karst ab. Der Wechsel geschieht zu einer Zeit, in der die FNZ Deutschland vor einem Umbruch stehen könnte.

Peter Karst (l.) wird als Chef der FNZ Bank Deutschland abgelöst. Sein Nachfolger ist der bisherige COO Manuel Loos.

Die FNZ Bank Deutschland hat ihre Führung an der Spitze ausgewechselt. Zum 1. Januar 2026 hat Manuel Loos, bislang operativer Chef (COO) der Bank, die Position des Chief Executive Officers (CEO) von Peter Karst übernommen. Das gab das Unternehmen bekannt.

Loos bringt umfangreiche Führungserfahrung aus dem Bankensektor mit. Er war in verschiedenen Senior Management Positionen auch bereits bei der Deutschen Bank/Postbank sowie der Targobank/Citibank tätig. Als COO der FNZ Bank kenne er die Organisation der FNZ Bank bereits gut, heißt es der FNZ Bank.

„Ich freue mich auf die Arbeit in einem großartigen Team, mit dem ich im vergangenen Jahr bereits intensiv zusammenarbeiten und dabei gemeinsam viel bewegen konnte. Wir werden die positive Entwicklung der vergangenen Jahre gemeinsam fortsetzen“, erklärt Manuel Loos zu seiner neuen Rolle.

Karst bleibt als Senior Advisor

Peter Karst, der die FNZ Bank in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich geprägt hat, wird das Unternehmen noch bis Mitte 2026 als Senior Advisor begleiten.

„Jetzt ist der geeignete Zeitpunkt, den Staffelstab weiterzugeben. Manuel kenne und schätze ich bereits seit vielen Jahren und wünsche ihm und dem Management Team eine gute Hand“, lässt sich Karst in der Unternehmensmitteilung zitieren.

Zvezdana Seeger, Aufsichtsratsvorsitzende der FNZ Bank, würdigt Karsts Leistung: „Peter hat in seiner Zeit als CEO maßgeblich die Transformation der FNZ Bank vorangetrieben und die erfolgreichen Schritte in eine neue Dimension unseres Bankangebotes in Deutschland maßgeblich geprägt.“

Führungswechsel inmitten strategischer Neuausrichtung

Der Personalwechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Muttergesellschaft FNZ offenbar ihre Strategie neu ausrichtet. Wie DAS INVESTMENT Ende November berichtete, prüft die britische Fintech-Gruppe laut Bloomberg den Verkauf ihrer deutschen Depotbank-Sparte. Die FNZ Bank Deutschland könnte dabei mit mehr als 500 Millionen Euro bewertet werden.

Dies wäre eine bemerkenswerte Kehrtwende, nachdem FNZ jahrelang den deutschen Depotbankenmarkt durch Übernahmen konsolidiert hatte. Zu den Akquisitionen zählten 2019 die Ebase von Comdirect, 2020 das Wertpapiergeschäft der Augsburger Aktienbank und schließlich die Fondsdepot Bank, deren Einlagen- und Verwahrgeschäft die FNZ Bank Ende 2024 ins eigene Haus übernahm.

Die neue Geschäftsleitung der FNZ Bank Deutschland besteht nach dem jetzt vollzogenen CEO-Wechsel nun aus Manuel Loos sowie Jürgen Fiedler, Philip Laucks, Pamela Schmidt-Fischbach und Jürgen Hendrik-Kuhn.