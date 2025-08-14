Die FNZ Bank beruft einen erfahrenen Risikomanager in ihren Vorstand. Jürgen Fiedler wechselt von der Deutschen Bank nach Aschheim.

Die FNZ Bank beruft Jürgen Fiedler als Risikochef (Chief Risk Officer, CRO) in ihren Vorstand. Fiedler übernimmt seine neue Tätigkeit am 15. August 2025.

Fiedler verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Er leitete zuletzt als Risikovorstand die International Private Bank bei der Deutschen Bank und bekleidete zuvor verschiedene Führungspositionen innerhalb des Konzerns, darunter als Risikovorstand der Deutsche Bank Luxemburg sowie globaler Leiter für regulatorische Angelegenheiten und Einhaltung.

Mit der Berufung Fiedlers reagiert die FNZ Bank auf ihre jüngste Vergrößerung. Nachdem das Institut das Einlagen- und Verwahrgeschäft der Fondsdepot Bank sowie die Service- und Operations-Tochter FNZ Competence Center zum Jahresbeginn übernommen hat, baut es seine Risikostrukturen weiter aus.