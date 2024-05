Die B2B-Direktbank FNZ Bank (vormals Ebase) verwaltet rund 60 Milliarden Euro Kundenvermögen. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gewährt die Depotbank einmal pro Monat einen Einblick in die Bewegungen innerhalb ihrer Kundendepots. Dabei liefert sie Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl mit Blick auf die Fondskategorien aktiv gemanagte Fonds und ETFs als auch auf Einzelfondsebene. FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die Ergebnisse.



DAS INVESTMENT: Herr Karst, welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für April 2024 ab?



Peter Karst: Ähnlich wie der Dow-Jones-Index in den USA schloss auch der Deutsche Leitindex Dax den April erstmals in diesem Jahr auf Monatssicht mit leichten Verlusten. Dennoch hatte der Dax auch mit diesem kurzzeitigen Einbruch insgesamt seit Anfang 2024 etwa sieben Prozentpunkte zugelegt. Die Stimmung der FNZ-Bank-Kunden schien der zeitlich begrenzte Rückgang der Märkte dementsprechend...