Wie rege handeln Anlagekunden mit ETFs, und welche konkreten Produkte sind aktuell besonders gefragt? Als maßgebliche Indikatoren ihrer monatlichen Erhebung berechnet die B2B-Direktbank FNZ Bank (vormals Ebase) basierend auf den Bewegungen in den Kundendepots zum einen die Handelsaktivität (Grafik 1) und zum anderen den Fundflow-Faktor (Grafik 2). FNZ-Bank-Vorstandschef Peter Karst kommentiert die jüngsten Entwicklungen.



Grafik 1: Handelsaktivität ETFs DAS INVESTMENT: Wie hat sich die ETF-Nachfrage Ihrer Kunden im April 2024 entwickelt?



Peter Karst: ETFs haben mittlerweile einen festen Platz in den Portfolien unserer Kunden. So überstiegen die Mittelzuflüsse bei den börsengehandelten Fonds die Mittelabflüsse um 31 Prozentpunkte. Die Handelsaktivität unserer Kunden stieg im Vergleich zum Vormonat sogar leicht an und kletterte auf 124 Prozent des Vorjahresschnitts.



Diese gleichbleibend hohe...