FNZ: Mitarbeiter wollen gegen Eigentümer klagen

Die Fintech-Gruppe FNZ hat sich in Deutschland vor allem dadurch einen Namen gemacht, dass sie die Konsolidierung unter hiesigen Depotbanken deutlich vorangetrieben hat. Nach der Münchner Ebase schluckte das Unternehmen zuletzt auch die in Hof ansässige Fondsdepot Bank .

Kern der Auseinandersetzung ist demnach eine Serie von Kapitalerhöhungen, die seit Mai 2024 durchgeführt wurden. Laut einer von den Mitarbeitern beauftragten Anwaltskanzlei führten diese Maßnahmen dazu, dass Anteile, die in den Händen von Mitarbeitern liegen, teils um rund zwei Drittel an Wert verloren, wie das „Manager Magazin“ unter Berufung auf den vorliegenden Schriftsatz berichtet.

Laut einem Bericht des „Manager Magazins“ schwelt innerhalb der Gruppe jedoch eine Krise. Hunderte aktuelle und ehemalige Mitarbeiter haben eine Sammelklage am Firmensitz in Wellington/Neuseeland angekündigt. Sie werfen der Unternehmensführung vor, ihnen Beteiligungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar entzogen zu haben.

FNZ-Mitarbeiter fühlen sich von Eigentümern übervorteilt

FNZ hatte seinen Mitarbeitern in der Vergangenheit regelmäßig Anteile überschrieben – als Ersatz für Boni. Knapp die Hälfte der rund 7.000 Beschäftigten weltweit ist demnach an dem Unternehmen beteiligt. Ihnen gehörten bislang nahezu 35 Prozent der Firmenanteile. Einzelne Anteilspakete seien zweistellige Millionenbeträge wert. Umso aufgebrachter sind die Firmenangehörigen nun offenbar, dass diese Anteile durch Kapitalerhöhungen und Sonderregeln, die sich externe Großinvestoren zugesichert haben, massiv an Wert verlieren.

Hintergrund ist offenbar ein Wechsel in der Führung bei FNZ. Der Gründer und vormalige CEO, der Neuseeländer Adrian Durham, wurde im vergangenen Jahr durch Blythe Masters ersetzt. Masters, die in der Vergangenheit auch schon Finanzchefin der Investmentbank J.P. Morgan war, hat die Private-Equity-Gesellschaft Motive Partners mitgegründet, die sich 2022 an FNZ beteiligt hat.