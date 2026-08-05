FNZ verkauft FNZ Bank an Advent und Harbourvest
Die britische FNZ-Gruppe hat den Verkauf ihrer deutschen Banktochter besiegelt. Wie FNZ mitteilt, hat der Konzern eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach 100 Prozent der Anteile an der FNZ Bank SE sowie an deren Schwestergesellschaft Deutsche Haftungsdach (DHD) GmbH an den Finanzinvestor Advent und ein Konsortium um Harbourvest Partners übertragen werden.
Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 vollzogen werden – vorbehaltlich der Genehmigungen durch Bankenaufsicht und Kartellbehörden. Der Deal soll laut Informationen der Börsen-Zeitung rund 500 Millionen Euro umfassen.
FNZ begründet den Verkauf damit, dass man sich wieder mehr auf das globale Kerngeschäft stützen wolle: Wealth-Management-Technologie für große Finanzinstitute bereitzustellen. Erst vor Kurzem hatte FNZ seine Schweizer Sparte, FNZ Switzerland, an den italienischen Wealthtech-Anbieter Objectway verkauft.
Wie FNZ den deutschen Depotbankenmarkt neu sortierte
Die heutige FNZ Bank hieß ursprünglich Ebase und war zunächst eine Tochtergesellschaft von Comdirect, bevor sie 2019 an die FNZ-Gruppe ging. 2021 kam das Wertpapiergeschäft der Augsburger Aktienbank inklusive Mitarbeitern und einem neuen Standort in Augsburg hinzu. 2023 wurde Ebase zur besseren Sichtbarkeit der Konzernzugehörigkeit in FNZ Bank umbenannt.
2024 kam ein weiterer ehemaliger Wettbewerber hinzu – die Fondsdepot Bank. Diese wurde unter dem neuen Eigentümer FNZ aufgeteilt: Ihr Einlagen- und Verwahrgeschäft ging in der FNZ Bank auf, während der verbleibende Teil sich auf Haftungsdachleistungen konzentrierte und fortan als Deutsche Haftungsdach (DHD) GmbH firmierte.
Die Aufteilung erklärt, warum FNZ Bank und DHD heute als Schwestergesellschaften gemeinsam verkauft werden: Beide gehen auf dieselben Wurzeln zurück. Advent und Harbourvest erwerben mit dem Paket demnach neben einer Vollbank zugleich eine große Haftungsdachstruktur, die nach Angaben von FNZ das größte Haftungsdach Deutschland gemessen an der Zahl der vertraglich gebundenen Vermittler darstellt. Die genaue Zahl der Vermittler nennt FNZ nicht.
Für die FNZ Group markiert der Verkauf auch einen strategischen Rückzug aus einem Markt, den der Konzern sich über Jahre durch Zukäufe erschlossen hatte. Trotzdem will FNZ der jetzt abgestoßenen FNZ Bank nahe bleiben: Die FNZ Bank werde weiterhin Kunde der FNZ-Gruppe bleiben, betont man bei der Noch-Muttergesellschaft. FNZ kündigt zudem an, seine Partnerschaften mit Wealth-Management-Instituten in Kontinentaleuropa – einschließlich Deutschland, der Schweiz und den nordischen Ländern – fortsetzen zu wollen. Deutschland bleibe ein Schlüsselmarkt.
Über FNZ
FNZ ist ein britischer Anbieter von Banking- und Investment-Technologie, der Software an Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter ausreicht. 2,5 Billionen US-Dollar werden nach Angaben von FNZ über die hauseigene Plattform verwaltet. An der Spitze des Konzerns steht Blythe Masters, die 2024 als CEO dem FNZ-Gründer Adrian Durham nachgefolgt ist.