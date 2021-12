Förderbank bringt Umkehrhypothek

Für Interessenten aus anderen Bundesländern bleibt derzeit nur die Immorente Plus der Immokasse, die bereits seit Anfang 2009 auf dem Markt ist und kürzlich mit Lutz Delius ihre Geschäftsführung erweitert hat. In den USA hingegen ist das Modell der so genannten Reverse Mortgage bereits seit Jahren etabliert. Der Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) sieht jedoch auch hierzulande Potenzial: So gebe es rund eine Millionen Hauseigentümer zwischen 55 und 69 Jahren, die ihre Immobilie mit einem Wert von mindestens 100.000 Euro selbst bewohnen und ein durchschnittliches Einkommen von höchstens 1.500 Euro haben. Insgesamt schätzt der VÖB das Kreditpotenzial auf rund 90 Milliarden Euro.