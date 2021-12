Constance Riede 10.04.2015 Aktualisiert am 02.04.2020 - 09:39 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Förderung nicht richtig eingerechnet PKV-Verband kritisiert Pflege-Bahr-Test

In Deutschland gibt es zirka 3 Millionen Pflegepolicen. Ein Drittel davon kam allein in den vergangenen zwei Jahren hinzu, nachdem der Staat die geförderte Pflegevorsorge einführte. Laut PKV-Verband ist der Pflege-Bahr für viele Menschen die Brücke zum Einstieg in die Pflege-Vorsorge. Ein aktueller Policen-Check von Ökotest habe dies jedoch nicht erkannt. Was der PKV-Verband kritisiert.