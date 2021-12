Fokus auf Ausbau der lokalen Expertise Daniel Lösche kommt als Investmentstratege zu Schroders

Ab sofort verstärkt Daniel Lösche als lokaler Investmentstratege das Team und verantwortet unter anderem Markt- und Wettbewerbsanalysen wie auch lokale Kapitalmarktstrategien und Produktentwicklungen. Daniel Lösche berichtet bei Schroders an den Leiter Versicherungen, Charles Neus.

Vor seinem Wechsel zu Schroders war Daniel Lösche bei der BHF-Bank, wo er als Advisor Asset Allocation im Bereich Private Banking für das Entwickeln von Investmentstrategien, die Vermögensplanung und die strategische Asset Allokation verantwortlich zeichnete. Zuvor sammelte Lösche unter anderem bei der DJE Group und der Main First Bank Erfahrungen.

„Mit Daniel Lösche kommt ein Kapitalmarktexperte zu Schroders, der unsere Sicht auf die Märkte in Deutschland strategisch und auf Produktebene umsetzen wird. Er unterstützt mit seiner Expertise tatkräftig sowohl den Vertrieb als auch unsere Kunden“, so Achim Küssner, Geschäftsführer Schroders in Deutschland.