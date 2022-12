Immobilienausblick 2023 Fokus auf Core-Büroimmobilien und Logistikobjekte

Auf den Immobilienmärkten herrscht Verunsicherung. Die Zinswende erschwert die Finanzierung von Objekten merklich. Die Preise fallen. Diese Entwicklung dürfte sich 2023 zunächst fortsetzen. Für eigenkapitalorientierte Investoren ergeben sich daraus gute Chancen. „Im zweiten oder dritten Quartal dürfte es interessante Möglichkeiten geben, Objekte zu attraktiven Preisen zu kaufen“, sagt Gunnar Herm, Geschäftsführer bei UBS Real Estate.

In der allgemein angespannten Lage sollten sich seiner Ansicht nach 2023 vor allem zwei Immobiliensegmente an den europäischen Märkten positiv abheben: Core-Büro und Logistik. „Wir erwarten, dass im Bürobereich die Unterschiede zwischen Core und Non-Core wieder stärker hervortreten, sowohl bei der Nachfrage als auch im Preisniveau – mit Core-Immobilien als klaren Gewinner“, so Herm. Die Preise im Non-Core-Bereich dürften deutlich stärker nachgeben.

Die Arbeitswelt wird sich strukturell verändern. Das Büro wird vor allem zum Kommunikations- und Innovationsort. Dies spricht für Core-Immobilien in innerstädtischen Lagen, die gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind. Hier trifft die Nachfrage jedoch auf ein geringes Flächenangebot, so dass selbst in einem rezessiven Konjunkturumfeld die Mieten Potenzial nach oben haben dürften.

Einstiegschancen bei deutschen Büroimmobilien

Innerhalb Europas gewinnen deutsche Büroimmobilien wieder an Attraktivität. „Aus unserer Sicht war Deutschland in den vergangenen Jahren aus Risiko-Ertrags-Sicht weniger interessant“, sagt Herm. So hat der offene Immobilienfonds UBS (D) Euroinvest Immobilien bereits 2019 den deutschen Büromarkt stark untergewichtet. „Für 2023 sehen wir hier wieder Einstiegschancen“, so Herm. Ebenfalls gute Fundamentaldaten weise der niederländische Büromarkt auf. Großbritannien sei aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten noch mit Vorsicht zu genießen.

Als weiteren Gewinner 2023 sieht Herm Logistikimmobilien. „Zwar ist auch hier erst einmal mit Preiskorrekturen zu rechnen, diese dürften aber aufgrund des Mietpreispotenzials nicht so stark ausfallen.“ Durch die angestrebte Verlagerung von Lieferketten nach Westeuropa ist eine strukturell erhöhte Nachfrage nach Logistikfläche zu beobachten. Aufgrund der Zinslage ist der Neubau jedoch eher rückläufig, das Angebot bleibt daher niedrig und der Mietpreisdruck nimmt zu.

Herm: „Für den UBS (D) Euroinvest Immobilien ist 2022 weiterhin mit einer stabilen Ausschüttungsrendite zu rechnen. Die Aufwertungen dürften vorerst zwar wohl nicht so stark ausfallen wie in vergangenen Jahren, die Bewertungen dürften aber stabil bleiben oder mit den anziehenden Mietpreisen moderat steigen.“

Weitere Informationen

Disclaimer

