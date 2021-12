Fokus auf starke Marken Long-Term Investing Research startet globalen Aktienfonds

Long-Term Investing Aktien Global (ISIN: DE000A2JQMB4/DE000A2JQMC2) heißt ein neuer globaler Aktienfonds. Anlageberater und Fondsinitiator Long-Term Investing Research – Institut für die langfristige Kapitalanlage will beim Fonds weltweit langfristig in Aktien von führenden Unternehmen mit starken Marken investieren. Die Zeichnung des Fonds laufe noch bis 25. Juli 2019, ab 26. Juli werde er in Deutschland über Banken und Fondsvertriebe erhältlich sein.

Die Idee zum Fondskonzept gehe auf die Erkenntnis zurück, dass Langfrist-Investments in herausragende Markenartikler für viele Anleger sehr plausibel sei, schreibt Karl-Heinz Thielmann, Vorstand von Long-Term Investing Research – Institut für die langfristige Kapitalanlage im aktuellen Informationsdienst des Unternehmens. Um über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren und länger einen Wertzuwachs zu erzielen, wählt Long-Term Investing Research aktiv 30 bis 40 Aktien von Unternehmen aus, die durch Erfüllung von Kriterien zur Rentabilität und zur Kundenloyalität gezeigt haben, dass sie starke Marken besitzen. „Diese Unternehmen müssen weiterhin Mindestanforderungen in Hinblick auf finanzielle Solidität sowie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung erfüllen, um Risiken in Hinblick auf Finanzprobleme und Reputationsschäden zu vermindern“, so Thielmann.