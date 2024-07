Die Generation 50plus ist heute in Deutschland so gut gestellt wie nie zuvor. Die meisten Menschen dieser Altersgruppe verfügen über geregelte Einkommen – auch jene Menschen, die nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen. Die sogenannten Best Ager achten zunehmend auf ihre Gesundheit, sie gestalten ihre Freizeit aktiv und haben im Laufe ihres Lebens durchschnittlich einiges Vermögen angesammelt. Große Investitionen wie der Kauf einer Immobilie oder der Unterhalt minderjähriger Kinder sind jenseits der 50 oft schon abgeschlossen. Dafür rücken andere Prioritäten in den Vordergrund.

Als gesellschaftliche Gruppe umfasst „50plus“ die ganze Bandbreite von älteren Arbeitnehmern, die von der Regelaltersgrenze noch ein gutes Stück entfernt sind, bis hin zu hochbetagten und pflegebedürftigen Menschen.

So heterogen diese Klientel auch sein mag, in der Finanzberatung ist sie hochwillkommen. „Die Kunden sind nicht mittellos. Mit dem, was wir in den Jahren zuvor gemeinsam aufgebaut haben, lässt sich gut arbeiten“, sagt Jörg Röckinghausen, Mitgründer und Vorstand der Beratungsfirma Mayflower. Viele Berater von Mayflower sind seit Jahren im Unternehmen beschäftigt und betreuen ihre Kunden schon entsprechend lange.

Gestartet vielleicht in ihren Zwanzigern mit etwa gleich alten Kunden sind sie heute bereits ein gutes Stück weit gemeinsam mit diesen Kunden durchs Leben gegangen. Weil man einander lange kenne, sei man mit den Bedürfnissen der Kunden eng vertraut, sagt Röckinghausen. Im Schnitt sind die gut 40 Mayflower-Berater selbst knapp 50 Jahre alt, schätzt er. Als Kernzielgruppe definiert Mayflower gehobene Privatkunden, Akademiker, Schwerpunkt Mediziner.

Ruhestandsplanung

Die Themen, die für Finanzkunden 50plus wichtig werden, sind nicht nur finanzieller Natur. In der Finanzberatung fallen sie unter den Oberbegriff „Ruhestandsplanung“. Dafür hat man bei Mayflower neun Kernfelder identifiziert (Grafik unten). Die Themen Testamente, Gesundheit und Pflege betreffen jeden. Ein typisches Thema für Ü50-Kunden seien auch Vollmachten und Verfügungen, berichtet Röckinghausen. Dagegen sind die Punkte „familieneigene Unternehmen“ oder „Stiftungen“ nur für ausgewählte Kunden relevant.

In puncto Finanzen sei es wichtig, wirklich alle Einkünfte in einen gemeinsamen Zahlungsstrom zu bringen, erinnert Röckinghausen: gesetzliche Rente, betriebliche Ansprüche, Mittel aus der privaten Vorsorge sowie etwaige andere Einnahmen, etwa aus Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen. Nur so lasse sich berechnen, welche Mittel nach Steuern und Inflation zur Verfügung stehen. Röckinghausen empfiehlt, für die Versorgung im Alter zwei getrennte Töpfe anzulegen: einen für die Grundversorgung und einen weiteren für flexible Bedürfnisse, die darüber hinausgehen.

Während es in der Altersvorsorge vor allem um den Ansparprozess geht, ist in der Finanzplanung fürs Alter das Entsparen zentral. Geld wurde bestenfalls schon lange zuvor angelegt, jetzt geht es daran, die Mittel in der zweiten Lebenshälfte bestmöglich verfügbar zu machen. Röckinghausen unterscheidet unterschiedliche Stationen im Alter 50plus: Neben den noch Berufstätigen gibt es die Menschen im „aktiven Ruhestand“, Alter etwa 65 bis 80. Noch vergleichsweise fit und gesund, benötigen diese mehr Geld für die aktive Lebensgestaltung als Menschen im höheren Alter.

Im Versicherungskosmos gibt es ein herzlos klingendes Fachwort: das sogenannte Langlebigkeitsrisiko. Es beschreibt, dass Menschen sehr alt werden können und die Finanzmittel bei knapper Kalkulation nicht reichen könnten. Diesen Faktor gilt es ebenfalls zu berücksichtigen.

Wenn es um die Finanzplanung fürs Alter geht, sollte man nicht einfach von statistischen Durchschnittswerten ausgehen, warnt Carsten Reese, Finanzplaner mit Zertifikat des Spezialistenverbands FPSB und Berater beim Finanzdienstleister MLP. Wer Finanzierungslücken schließen will, indem er regelmäßig Geld aus seinem Anlagedepot entnimmt, sollte berücksichtigen, dass auch Unvorhergesehenes passieren kann: Aktienmärkte und Anleihenkurse stürzen ab, die Inflation ist stärker als berechnet. Das kann höhere Entnahmen aus dem Depot erforderlich machen – was schlimmstenfalls die ganze Vorsorgeplanung über den Haufen wirft.

Anlagehorizont beachten

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Auch als Finanzkunde mit über 50 sollte man sich überlegen, ob man noch eine finanzielle Lücke schließen möchte“, rät Röckinghausen. Allerdings: „Beim Investieren lässt sich ab einem bestimmten Alter nicht mehr aus dem vollen Anlagespektrum schöpfen. Ältere Anleger haben oft einen kürzeren Anlagehorizont als junge Menschen.“ Eine risikobetonte Anlage ist dann meist fehl am Platz. Den gängigen Ratschlag, die optimale Aktienquote mit 100 minus Lebensalter zu ermitteln, hält Röckinghausen als Richtwert für sinnvoll. Wobei er einräumt, dass in die Vermögensallokation immer auch der individuelle Risikoappetit hineinspiele. Und ebenso der Aspekt, dass Kunden ihr Geld möglicherweise gar nicht für den eigenen Verzehr anlegen, sondern für die Weitergabe an Nachfolgegenerationen. In diesem Fall lässt sich auch bei älteren Finanzkunden von einem sehr langen Anlagehorizont ausgehen.

Röckinghausen beobachtet, dass eine ganz bestimmte Frage in der Arbeit mit Finanzkunden über 50, die noch im Berufsleben stehen, zentral ist: Wann lässt es sich auskömmlich in den Ruhestand gehen – und wie hoch ist das individuelle Einkommen im Alter? Für viele Finanzkunden, gerade im wohlhabenden Segment, zählt zudem weniger der Vermögensaufbau als der Vermögenserhalt, wie es aus dem Beratungskosmos heißt. Das bestätigt auch Röckinghausen: „Wenn ich ein gewisses Vermögen aufgebaut habe, dann wird es vor allen Dingen wichtig, Vermögen zu erhalten oder es steuerlich zu optimieren.“

Doch gerade an Kapazitäten für die umfassende Planung mangelt es in Deutschland. Spezialisierte Ruhestandsplaner gibt es vergleichsweise wenige. „Wir sehen, dass sich viele Vermittler noch sehr stark auf den Vermögensaufbau konzentrieren und weniger auf die Vermögensstrukturierung im Alter“, beobachtet Matthias Pendl, Vertriebsleiter beim Versicherer Standard Life. Im Bereich der Ruhestandsplanung sieht er in Deutschland großen Nachholbedarf.

Konzept gefragt

Genauso sieht es André Zoellner, zertifizierter Ruhestandsplaner und Unternehmensberater. 95 Prozent der Finanzkunden über 50, schätzt er, erhielten keinen umfassenden Finanzplan für den Ruhestand angeboten. Dabei komme es in erster Linie gar nicht auf besonders geeignete Finanz- oder Versicherungsprodukte für diese Klientel an. Vielmehr müsse zunächst einmal ein gutes Konzept her.

Ein solches zu erstellen, darauf seien viele Vermittler jedoch nicht eingestellt. „Viele Makler lassen sich von der Veränderung abschrecken. Sie kaufen lieber neue Bestände hinzu, um ihren Status quo mit mehr Kunden und Verträgen zu erhalten.“ Dabei könnten sie sogar mit weniger Kunden mehr Umsatz machen, ist sich Zoellner sicher. Gerade Versicherungsmakler, die im Komposit-Geschäft aktiv seien – also bei Schaden- und Unfallversicherungen –, hält er für prädestiniert, eine umfassende Ruhestandsplanung anzubieten. Denn gerade diese Vermittler würden von Kunden als „Kümmerer“ wahrgenommen.

Um auch alle rechtlichen und steuerlichen Themen berücksichtigen zu können, sei es für Berater ratsam, ein Netzwerk mit Spezialisten aus unterstützenden Berufsrichtungen zu knüpfen, sagt Zoellner. Außerdem rät er: Wer nicht selbst eine umfassende Ruhestandsplanung anbieten wolle, könne fürs Erste auch mit einem spezialisierten Ruhestandsplaner zusammenarbeiten.

Wer sich jedoch selbst tiefer in den Bereich einarbeiten möchte, für den existiert eine ganze Reihe an Fortbildungsmöglichkeiten. Weiterbildungsträger wie zum Beispiel das Berliner Unternehmen Going Public oder der Bundesverband der Ruhestandsplaner Deutschland vermitteln Fortbildungen und Aufbaustudiengänge. MLP betreibt eine eigene Bildungsakademie. Auch Mayflower bietet gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen Formaxx seinen Beratern ein eigenes Weiterbildungssystem an. Beim Verband FPSB Deutschland lassen sich entsprechende Abschlüsse als Certified Financial Planner (CFP) oder als Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) erwerben.

Wer sich als Berater auf die Ruhestandsplanung spezialisieren möchte, kann damit entweder wie der Finanzdienstleister Mayflower verfahren: Dort erhalten die Kunden neben der Beratungsdienstleistung auf Wunsch auch die zugehörigen Finanzprodukte vermittelt. Oder er kann sein Geschäftsmodell so ausrichten, wie es Zoellner tut. Der Ruhestandsplaner ist ausschließlich beratend tätig, er vermittelt seinen Kunden keine Produkte. Zu beachten ist dabei: Das Geschäftskonzept trägt sich dann nicht mehr auch durch Rückvergütungen von Produktgebern, sondern ausschließlich über Honorare, die mit den Kunden vereinbart werden müssen.

Thema mit Aussicht

Dass die Ruhestandsplanung ein Feld ist, auf dem der Beratungsbedarf in den kommenden Jahren weiter wachsen dürfte, zeigt schon ein Blick auf die demografische Entwicklung: War 1950 in Deutschland nur jeder Vierte älter als 50, sind es heute bereits 45 Prozent. Aktuell gehen zudem immer mehr Angehörige der geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1965 in den Ruhestand, die Babyboomer – eine in vielen Fällen gut situierte Klientel. „Sowohl quantitativ als auch qualitativ sind Finanzkunden 50plus eine äußerst interessante Zielgruppe“, findet Mayflower-Chef Röckinghausen.

Ruhestandsspezialist Zoellner sagt dem Thema einen Nachfrageboom voraus. Er vergleicht ihn mit dem Siegeszug der Elektrofahrräder: Solange es nur klassische Fahrräder gab, seien ältere Menschen für Fahrradhändler eher uninteressant gewesen. Mit der Verbreitung der kraftunterstützenden E-Bikes seien diese Kunden dagegen in den Vordergrund gerückt. Ähnlich könnte es sich auch in der Finanzberatung mit der Ruhestandsplanung verhalten.