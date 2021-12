Redaktion 25.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Folgen der IDD-Richtlinie „Gesetzgeber wird die Frage der Provision nochmal angehen“

Ein neues Wortmonster geht durch Politik und Medien: Versicherungsvertriebsrichtlinie oder auch IDD. Was kommt mit dieser Direktive auf Vermittler von Versicherungen zu? Brechen nun gute oder schlechte Zeiten an? Unternehmensberater Peter Schmidt gibt in seinem Gastbeitrag Antworten.