Bewährtes Duo Folker Hellmeyer und Christian Buntrock starten Multi-Asset-Fonds

Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer und Senior Portfoliomanager Christian Buntrock haben im April einen neuen Fonds aufgelegt. Der Strategic World Asset (ISIN: DE000A3DHAX3) ist ein globaler Multi-Asset-Fonds. Die Portfoliokonstruktion verantwortet Buntrock, während Hellmeyer die makroökonomische Analyse übernimmt.

„Ziel des Fonds ist es, flexibel in der Allokation als auch im Grad des eingegangenen Risikos zu sein. Die Chancen- und damit Risikoneigung des Fonds bestimmt sich an der Marktlage. Wir nehmen hiermit dem Anleger die Notwendigkeit ab, das Marktrisiko permanent selbst für sein Investment beurteilen zu müssen“, so Buntrock.



Der Fonds hat einen Investitionsschwerpunkt in Aktien, das Management kann aber auch in Anleihen, Rohstoffe und Währungen investieren. Je nach Markteinschätzung sei eine dynamische Steuerung der Aktienquote von 0 Prozent bis zu 100 Prozent möglich. Diese Steuerung erfolge über den Einsatz von Finanzinstrumenten in der Regel Future-Positionen. Grundlage der Investmententscheidungen sei ein makroökonomisch geprägter Top-Down Ansatz, der die regionale Aufteilung der Allokation festlege, gefolgt von detaillierten Auswertungen (Scorecards), mit Hilfe derer Hellmeyer und Buntrock Märkte, Indizes oder Sektoren bewerten.

Aktuellen Top-Positionen des Strategic World Asset sind:



EUR Bankguthaben 28,60 Prozent Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR 3,11 Prozent Telefónica S.A. 2,01 Prozent Philip Morris Internat. Inc. 1,80 Prozent Lockheed Martin Corp. 1,80 Prozent

Hellmeyer und Buntrock sind ein bereits eingespieltes Team. Hellmeyer hatte 2018 die Bremer Landesbank nach 16 Jahren als Chefanalyst verlassen und gemeinsam mit anderen Mitstreitern die Solvecon Invest gegründet. Buntrock kam mit ihm von der Bremer Landesbank zur Fondsboutique und war vorher unter anderem bei der Sparkasse Südholstein und der Commerzbank tätig. Gemeinsam zogen die damaligen Solvecon-Experten den Mischfonds der Bremer Landesbank, BLB Global Opportunities, unter dem Namen Solvecon Global Opportunities noch einmal neu auf. Seit Frühjahr 2020 führte das Duo Hellmeyer/Buntrock den Fonds. Nun wechselten die Beiden erst kürzlich zu Netfonds. Dort versucht das bewährte Team nun mit dem Strategic World Asset durchzustarten.