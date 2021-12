Iris Bülow 16.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

FOM Hochschule Essen Welche „Young Professionals“ auf Finanzberater setzen

Junge, gut ausgebildete Berufseinsteiger vertrauen in finanziellen Angelegenheit meistens auf sich selbst. Den Rat eines professionellen Finanzberaters nimmt nur jeder Dritte in Anspruch, darunter häufiger diejenigen Young Professionals, die sich in Finanzdingen schlecht auskennen. Ergebnisse einer Studie der FOM Hochschule.