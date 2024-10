DAS INVESTMENT: Wie ist Baloise im Markt für Fondspolicen und im Verhältnis zu den Vermittlern grundsätzlich aufgestellt?



Thorsten Uhrbach: Wir sind in der Lebensversicherung stark auf den Maklermarkt ausgerichtet. Wir sehen uns als Produktanbieter, bei dem der Vermittler eine Vorauswahl für den Kunden trifft, für den die Fondspolice die geeignete Lösung ist und für den er den passenden Produktgeber sucht. Dabei stellen wir fest, dass es unterschiedliche Vermittlertypen gibt. Einige legen großen Wert auf die Effektivkostenquote, weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung, auch durch das Thema ETF in der Medienlandschaft und beim Endkunden, stark vertreten ist. Andere, gerade die schon länger in der Branche sind, setzen auf aktiv gemanagte Fonds und verbinden damit eine gewisse Story. Eine dritte Gruppe möchte keine einzelne Fonds aussuchen, sondern nutzt lieber ein gemanagtes Portfolio des Versicherers. Es gibt nach unserer Beobachung sowohl einen Markt für passives als auch für aktives Investment. Es gibt durchaus aktiv gemanagte Fonds, die einen Index geschlagen haben, und in manchen Bereichen gibt es vielleicht gar keinen geeigneten ETF. Unser Ziel ist es, zum Nachdenken über beides anzuregen. Wir sehen uns daher nicht in der Situation, dass wir über Fondspolice versus reines Investment sprechen, denn es gibt für beides sehr gute Gründe.

Das heißt, Sie arbeiten zwangsläufig mit Vertriebspartnern zusammen, die eine hohe Expertise im Bereich Investment haben?



Uhrbach: Definitiv. Wir sehen das gerade bei jüngeren Vertriebspartnern, die sehr akribisch eine Fondsauswahl treffen. Das ist meistens nicht nur ein ETF, sondern eine Kombination aus verschiedenen ETF-Anlagen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Sie fragen bei uns ab, ob diese in unseren Fondspolicen möglich sind.



Markus Pendzialek: Ergänzend dazu: Die Vermittler, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Profis auf ihrem Gebiet. Wir sehen unsere Aufgabe darin, ihnen Denkanstöße und Ideen mitzugeben. Das grundsätzliche Prinzip des Produkts, das sie auch dem Kunden vermitteln, ist ihnen klar. Aber wir versuchen uns dadurch zu unterscheiden, dass wir ihnen eine andere Perspektive vermitteln damit sie am Ende das Portfolio robust gestalten und nicht ETF als das Allheilmittel sehen. Es geht nicht um Vorgaben, sondern die Frage, wie man das Ganze sinnvoll mit weiteren Fonds ergänzen kann. Und dafür muss man sich mit dem Thema beschäftigen.

Wie ist das Feedback auf ihre Fondspolice, die nun schon seit einem Jahr auf dem Markt ist und warum haben Sie das Produkt auf der Hauptstadtmesse nocheinmal vorgestellt?



Pendzialek: Die „Baloise Best Invest“ wurde zusammen mit Vertriebspartnern entwickelt. Auch wenn wir von Seiten des Versicherers natürlich unsere Vorgaben haben. Wir haben unser Ohr aufgesperrt und explizit gefragt: Was ist euch wichtig an so einer Police? Was muss sie können? Was schwebt euch vor in Bezug auf Laufzeiten? '



Uhrbach: Es ist uns wichtig, das Ganze nachhaltig zu gestalten und immer wieder Impulse zu setzen. Wir blicken jetzt auf ein Jahr zurück und können sagen, dass wir uns mit der Einführung von „Best Invest“ das Ziel gesetzt haben, als Baloise in der Lebensversicherung im Neugeschäft das Verhältnis von Biometrie (mit Schwerpunkt BU) und Altersvorsorge (mit Schwerpunkt private Fondspolice) auf 50 zu 50 zu bringen. Das ist uns damit gelungen. Wenn man alle Themenfelder einer Fondspolice intensiv beleuchten würde, könnte man daraus eine mehrtägige Veranstaltung machen. Daher sind wir dazu übergegangen, die Fragen und Feedbacks, die an die Marktbetreuer gestellt werden oder beim Maklerservice auflaufen, aufzugreifen und gebündelt zu behandeln. Auf der anderen Seite ist es auch ein Wettbewerbsaspekt. Es kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt, und es geht darum, wie unsere Police im Marktvergleich positioniert ist und wo wir unsere Vorzüge haben. Daher ist es nicht damit getan, zur Einführung eine Präsentation zu halten und sich danach nicht mehr zu bewegen. Es ist vielmehr ein permanenter Prozess.

Bei den effektiven Kosten beziehen Sie die nicht garantierten Überschüsse mit ein. Ist es sinnvoll, diesen Punkt mit konkreten Zahlen zu adressieren, wenn doch so viele Unwägbarkeiten darin stecken?



Uhrbach: Natürlich ist die Effektivkostenquote eine Momentaufnahme beim Charakter einer Fondspolice. Wir haben keine Glaskugel, wie sich die Performance entwickeln wird, arbeiten aber bewusst mit einer Überschussbeteiligung. Bei den vom Guthaben abhängigen Kosten haben wir 0,3 Prozent angesetzt und schreiben über eine Überschussbeteiligung 50 Prozent gut. Viel mehr Variablen haben wir im Kostenbereich aber nicht mehr. Vergleichbar ist das mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, wo man auch einen Brutto-Netto-Beitrag hat.

Natürlich beinhaltet der Überschuss keine Garantie, das muss man fairerweise sagen. Wir legen Wert darauf, dass es in der Vertriebspräsentation klar herausgestellt wird. Aber selbst für den Fall, dass der Überschuss wegfallen sollte, was momentan nicht absehbar ist, haben wir mit einer Kostenobergrenze für die guthabenabhängigen Kosten ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat in dieser Form kein anderer Versicherer. Uns ist wichtig, dass es für den Vermittler transparent ist. Deswegen schulen wir das auch ganz explizit und wollen bewusst nichts verstecken, sondern eine klare Botschaft transportieren. In Verbindung mit einem Kostendeckel als Obergrenze haben wir eine sehr faire Lösung, bei der man sagen kann: Je besser sich die Police entwickelt, desto mehr profitiert der Kunde.

Ist der Kostendeckel das einzige USP des Produkts?



Pendzialek: Ich würde sagen, der Kostendeckel mit der Begrenzung bei 150 Prozent ist einer von definitiv zwei USPs, die wir haben. Wir haben aber auch den sogenannten Vario-Schieberegler, der in seiner Ausgestaltung tatsächlich einzigartig ist. Er spiegelt die Flexibilität wider, die so eine Police heute haben muss, sowohl während der Ansparphase als auch in der zweiten Halbzeit. Man kann die Beiträge aufteilen, was viele Versicherer anbieten. Was bei uns aber besonders ist: Man kann auch die Guthaben neu aufteilen, ins Garantievermögen gehen und vom Garantievermögen auch wieder ins Fondsvermögen zurückgehen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Mit dem Tool, das wir an die Hand geben, einer Vario-Schieberegler-App, kann man das relativ einfach zeigen. Damit bieten wir den Partnern draußen Ansprachemöglichkeiten für den Kunden, ein einfaches Berechnungstool und den Beweis, dass man tatsächlich in alle Richtungen gehen kann und das Thema wirklich flexibel dargestellt wird.

Flexibilisierungen sind ein Markttrend. Wo bildet es sich bei Baloise das Thema über den Schieberegler hinaus noch ab?



Uhrbach: Man kann zwischen Flexibilisierung in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit unterscheiden. Wir wollen beide Segmente gut bedienen können. In der Ansparphase sind Themen wie Zuzahlungen, Beitragserhöhungen, besondere Dynamiksätze zu nennen, wo der Kunde seine Investition zu alten Rechnungsgrundlagen erhöhen kann. Auch die Möglichkeit, Geld zu entnehmen oder zu pausieren, wenn die finanzielle Situation es erfordert, gehört dazu. In der Auszahlphase muss der Kunde sich bei Vertragsabschluss nicht auf alle Varianten festlegen, sondern hat bis einen Monat vor Leistungsabruf die maximale Entscheidungsfreiheit, die Auszahlart festzulegen. Wir haben eine ganz besondere Lösung für all diejenigen, denen es besonders wichtig ist, auch in der Auszahlphase eine möglichst hohe Investmentpartizipation zu haben.



Pendzialek: Insgesamt verfügen wir über sieben Verrentungsmodelle. Das Besondere bei uns ist der sogenannte Vor-Rentenplan. Er ermöglicht es dem Kunden, das, was in der Ansparphase gut war, sprich investmentorientiert in den gewählten Fonds angelegt zu sein, auch in der zweiten Halbzeit, ab 67 Jahre, komplett angelegt zu bleiben. Man hat die Möglichkeit, Teilentnahmen zu tätigen, das Geld stehen zu lassen oder sich jährlich etwas rauszunehmen. So profitiert man vom Investmentgedanken auch in der zweiten Halbzeit, ist nicht auf starre Rentenmodelle festgelegt und kann es flexiblel und individuell für sich gestalten.



Uhrbach: Ein großer Vorteil ist, dass man jederzeit einen Entnahmeplan aus dem Versicherungsmantel machen lassen kann. Man kann auch jederzeit sagen, dass man das Ganze abbrechen und sich das restliche Kapital auszahlen lassen will. Das ist häufig ein Kritikpunkt bei Rentenversicherungsprodukten, dass man, wenn das Geld einmal beim Versicherer ist und verwendet wird, nicht mehr drankommt. Diese Verfügbarkeit auch in der zweiten Halbzeit ist, glaube ich, bei uns ein großes Asset.

Kommen wir zum Thema Fondsauswahl. Wie haben Sie sich hier aufgestellt?



Pendzialek: Wir haben über 120 wählbare Fonds in unserem Portfolio. Es gibt einen klar definierten Fondsauswahlprozess mit einem Trichterverfahren, wo alle möglichen Parameter angewendet werden und am Ende die Fonds übrig bleiben, die sinnvollerweise in der Police enthalten sind. Mit der Baloise Asset Management haben wir eine Investment-Expertise im Haus, die über die Vorauswahl einen wichtigen Prüfprozess leistet. Wir bilden in diesen 120 Fonds alles ab, was der Vermittlermarkt braucht. Das fängt an bei den ESG-8- und ESG-9-Fonds. Wir haben die Insti-Tranchen mit drin, die gemanagten Varianten und auch Dimensionals. Natürlich gibt es auch eigene Vermögensportfolios. Die Vorauswahl ist von der Anzahl her begrenzt, aber von der Qualität her wirklich sehr gut. Wir wurden beispielsweise zun vierten oder fünften Mal vom „Handelsblatt“ für die Vorauswahl ausgezeichnet.



Uhrbach: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung: Die Baloise Asset Management bewegt sich sehr stark im Bereich der Mischfonds, wo wir auch defensivere Anlagen haben, wie den „Baloise Dynamic Allocation 0-40“. Es ist aber nicht unser Ansatz, nur hauseigene Fonds zu platzieren, sonst wären wir im Maklermarkt auch nicht richtig aufgehoben. Wir befragen auch regelmäßig unsere Vertriebspartner nach Feedback und haben gerade im letzten Jahr einige Fonds eingebunden, die eine Relevanz haben.

Wie sieht die Vertriebsunterstützung aus, die bei Fondspolicen sicherlich aufwändiger ist als bei vielen anderen Produkten?



Pendzialek: Wir nutzen Tools wie den sogenannten Fondschecker, mit dem man gezielt nach Fonds suchen kann, nach Themen, nach Regionenm zum Beispiel Schwellenländerfonds. Man kann dabei auf relativ einfache Art und Weise in Schaubilder übergehen, die verständlich und eindrücklich sind. Dort kann man dann sehen, was die Peer Group des Fonds ist, wer ähnlich liegt, wer welche Überrendite erzielt hat, wer volatiler ist. Man kann sich dort also mit den Fonds sehr konkret auseinanderzusetzen. Gerade in der jungen Maklerschaft haben wir viele, die sehr stark in der Online-Beratung sind. Da ist eine gute Möglichkeit, die Fonds-Zusammensetzung möglichst übersichtlich zu erklären.



Uhrbach: Außerdem kann man auch hervorragend die verschiedenen Anlagearten miteinander kombinieren und gegenüberstellen. Das kann man zwar mit anderen Tools auch machen, aber die Besonderheit bei dem Baloise Fondschecker ist, dass wir die Möglichkeit haben, zu Alttarifen die Fondsauswahl auszusuchen und Fonds neben bestehenden Policen überprüfen können. Wir benutzen das sehr stark in der B2B-Kommunikation. Der Makler kann das aber auch eins zu eins zur Kundenkommunikation nutzen und den Kunden damit quasi „spielen“ lassen, um zu bestimmen, welche Positionen ihm wichtig sind und mit welchem Chancen-Risiko-Verhältnis er leben kann. In der Regel treffen die Vermittler die Vorauswahl. Wir haben auch Musterportfolios, auf die man zurückgreifen kann und für diejenigen, die sich selbst nichts aussuchen wollen, mit den Vermögensportfolios auch Varianten, wo ein aktives Management mit drin ist. Das ist eine sehr umfangreiche Unterstützung, die auch auf ein sehr gutes Feedback bei unseren Vertriebspartnern stößt.

Produktzyklen werden immer immer kürzer und Dinge, die funktionieren werden schnell kopiert oder übernommen. Inwieweit fordert Sie das heraus, in den nächsten fünf oder zehn Jahren neue Ansatzpunkte zu finden?



Uhrbach: Letztendlich hängt es besonders in der Altersvorsorge immer stark von den Rahmenbedingungen ab. Wir alle wissen um die Not der gesetzlichen Absicherung und den daraus resultierenden Bedarf. Es wird immer eine Kombination an Lösungen für den Kunden sein müssen. Wir müssen schauen, wie das mit dem Altersvorsorgedepot des Gesetzgebers läuft und wie es mit Riester weitergeht.

Unsere Grundsatzstrategie ist, dass wir definitiv weiter auf die private und fondsgebundene Altersvorsorge setzen, auf die Fondspolice, und zwar ohne Brutto-Garantie, auch wenn die Zinsen gestiegen sind. Wir werden nicht auf klassische Produkte setzen und nicht bei Riester wieder einsteigen. Neben der dritten Schicht wollen wir die „BestInvest“ auch als Basisrente herausbringen, vorbehaltlich der Zertifizierung zum Jahreswechsel. Wir sehen schon eine Tendenz, dass Besonderheiten und was gut ankommt, gerne kopiert wird. Das fördert unterm Strich den Wettbewerb und auch die Akzeptanz beim Kunden. Ich denke, wir werden noch stärker das Thema Flexibilität in der zweiten Halbzeit betonen. Da wird sich sicherlich noch einiges tun. Und es geht nicht nur um das Produkt alleine, sondern auch um die Verwaltung, Stichwort Digitalisierung. Da wird sich sicherlich noch einiges tun, um die Flexibilität auch aus Sicht des Endkunden noch deutlich zu vereinfachen.

Abschließend: Wie bewerten Sie die jetzigen Vorschläge zur Altersvorsorge-Reform



Uhrbach: Letztendlich muss man die finale Ausgestaltung abwarten, die ganze Abwicklung oder die Beantragung der Förderung, um das wirklich seriös bewerten zu können. Es braucht eine Lösung, wo alle Bevölkerungsschichten in den Genuss einer Altersvorsorge kommen. Man muss darauf achten, dass man nicht nur eine steuerlich geförderte Vorsorge hat, von der diejenigen mit hohen Steuersätzen profitieren, sondern auch all diejenigen berücksichtigt, die vielleicht nicht so ein hohes Einkommen haben.



Der Riester-Gedanke war vom Grundsatz her mit den Zulagen, auch für Familien mit mehreren Kindern schon der richtige Weg – ein kleiner Beitrag und hohe Förderung. Unterm Strich wird es die Mischung machen. Die maximale Flexibilität werde ich auch künftig immer nur in der dritten Schicht haben, das wird einfach so bleiben. Egal wie die Ausgestaltung einer geförderten Variante aussieht, ob in der ersten oder zweiten Schicht oder über ein Fondsdepot.