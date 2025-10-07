Im Vergleich mit der Benchmark sieht der 75-jährige Fondak alt aus. Die Fondsmanager Grillenberger und Dudacy stellen sich den kritischen Fragen zu Underperformance und Rüstung.

Happy Birthday, Fondak! Am 30. Oktober 2025 feiert der älteste Aktienfonds Deutschlands seinen 75. Geburtstag. Einst war er das stolze Flaggschiff der Allgemeinen Deutschen Investment-Gesellschaft („Adig“) und ihren Nachfolgern. Heute verwaltet der Fonds von Allianz Global Investors (AGI) zwar immer noch über 2 Milliarden Euro, aber die über zehnjährige Underperformance scheint zum Alter zu passen.

Der Fondak hat schon einige Strategiewechsel hinter sich, geblieben ist der Fokus auf deutsche Unternehmen. Die Einordnung in Artikel 8 ist ebenfalls geblieben, jedoch haben die beiden AGI-Fondsmanager Thomas Grillenberger und Stefan Dudacy – seit dem 1. Januar 2025 in Verantwortung – die Aufweichung der Ausschlusskriterien für Verteidigungstitel genutzt. Seit Sommer 2025 sind zwei Rüstungsaktien im Portfolio, Airbus sogar in den Top-Ten-Positionen.

Wir haben Grillenberger und Dudacy zum digitalen Doppelinterview getroffen – und dabei zwei erfahrene Manager erlebt, die keine Lust haben, den Fondak weiterhin alt aussehen zu lassen.

DAS INVESTMENT: Herr Grillenberger, Herr Dudacy, Sie managen seit Jahresbeginn 2025 den Fondak (ISIN: DE0008471012), Deutschlands ältesten Aktienfonds. Spüren Sie die Bürde dieser 75-jährigen Geschichte?

„Wer weiter sieht, kauft Fondak“. Anzeige für den ältesten deustchen Aktienfonds aus den 1950er Jahren. | Bildquelle: Allianz Global Investors

Stefan Dudacy: Es ist definitiv eine Ehre, und ich spreche da sicher für uns beide. Wir sind sehr stolz, dass wir so ein Produkt managen dürfen. Gleichzeitig haben wir eine gewisse Demut vor der jahrzehntelangen Arbeit unserer Vorgänger und Vorgängerinnen. Wir sind hochmotiviert, die langjährige Erfolgsgeschichte des Fondak fortzuschreiben.

Thomas Grillenberger: Der Fondak ist eines der Flaggschiffe im Aktienbereich von Allianz Global Investors. Vor dem Hintergrund des 75. Geburtstags haben wir uns ein bisschen in die Historie eingearbeitet. Bei den Recherchen tauchte auch eine alte Anzeige aus den 1950er Jahren auf: „Wer weiter sieht, kauft Fondak.“ Das deckt sich sehr gut mit unserer langfristigen Anlagestrategie. Es ist eigentlich eine schöne Bestätigung, dass dieser Ansatz seit Jahrzehnten funktioniert.

Wie kam es denn zu dem Managerwechsel? Hat man Sie bestimmt oder haben Sie sich aktiv darum beworben?

Grillenberger: Unser Vorgänger Thomas Orthen hat sich intern weiterentwickelt und ist ins europäische Wachstumsaktien-Team gewechselt. Intern wurden dann verschiedene Optionen abgewogen. Wir hatten natürlich Interesse bekundet – und am Ende ist die Wahl auf uns gefallen. Wahrscheinlich auch, weil wir beide schon als Mitglieder im Aktien-Team für deutsche und europäische Aktien mit unserem Vorgänger eng zusammengearbeitet haben und so eine gewisse Kontinuität wahren. Zusammen haben wir etwa 45 Jahre Investmenterfahrung – ich 25, Stefan ungefähr 20 Jahre.

Soweit wir zurückblicken konnten, gab es vor Ihnen noch nie ein Doppelmanagement beim Fondak. Warum nun diese Konstellation?

Grillenberger: Der Fondak investiert ja breit, von Large- bis Mid- und Small-Caps. Ich komme ein bisschen mehr aus der europäischen Large-Cap-Ecke, während Stefan seit 2017 bei uns im Haus ist und Spezialist für deutsche Nebenwerte ist. In der Kombination können wir das gesamte Profil des Fondak sehr gut abbilden.

Wie jung und modern darf denn ein 75-jähriger Fonds überhaupt sein?

Dudacy: Zum Glück altern Fonds anders als Lebewesen! (lacht) Wenn Sie das Portfolio betrachten: Der Fondak sieht nicht aus wie 75. Grundsätzlich schauen wir uns alles an – von künstlicher Intelligenz bis zu neuen Technologien. Wir sind fundamentale Investoren und prüfen jedes Unternehmen genau: In welchem Entwicklungsstadium ist es? Wie profitabel? Wie gut ist das Management? Wenn es Unternehmen in neuen Bereichen gibt, die unsere Qualitätsstandards erfüllen, dann investieren wir. Da sind wir völlig flexibel und haben keine Restriktionen.

Grillenberger: Der Fondak ist ja auch kein Value-orientierter Fonds mehr. Das wurde schon vor vielen Jahren in Richtung flexibler Stil verändert. Wir sind kein Fonds, der ausschließlich in alte Substanzwerte investiert. Wir haben einen sehr breiten Ansatz.

Die Performance liegt seit einigen Jahren unter der selbstgesetzten Benchmark. Welche Gründe haben Sie dafür ausgemacht?

Grillenberger: Ein erheblicher Anteil der jüngsten Underperformance kommt tatsächlich sicherlich daher, dass wir als Artikel-8-Fonds nicht in Rüstung investiert waren. Und die Rüstungstitel sind extrem stark gelaufen. Das wird sich aber wegen der neuen firmenweiten Direktive ändern.

Sie beziehen sich auf die Ende März verkündete Umstellung, dass sich Allianz Global Investors nun Rüstungsinvestments in Artikel-8-Fonds erlaubt. Sie haben dies genutzt und auch beim Fondak in Rüstungsaktien investiert.

Grillenberger: Die Prospekte wurden Ende Juni umgestellt. Der Fonds bekommt die Möglichkeit, in Verteidigungstitel zu investieren – nicht in alle natürlich. Geächtete Waffen, Atomwaffen außerhalb des Sperrvertrags oder kontroverse Waffen bleiben ausgeschlossen. Aber im Großen und Ganzen wird das Thema relevant.

Grundsätzlich befürworten Sie weniger Ausschlüsse?

Grillenberger: Als Portfolio-Manager, die wir an der Performance gemessen werden, eröffnet das mehr Handlungsspielraum. Je weniger Ausschlüsse, desto bessere Outperformance-Chancen können entstehen. Ausschlüsse können sich auf die Möglichkeit, ein höheres Alpha zu generieren auswirken – zumal die Titel ja in der Benchmark drin sind. Das ist mitunter ein Zwiespalt, dem wir uns als Haus mit einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit gerne stellen.

Sie setzen stark auf Small- und Mid-Caps. Warum?

Dudacy: Wir hatten historisch eine außergewöhnliche Phase in den letzten drei Jahren. Die Small- und Mid-Caps haben in Deutschland deutlich underperformt gegenüber den Large-Caps – in einer Größenordnung, die wir lange nicht gesehen haben. Normalerweise wachsen Small- und Mid-Caps im Durchschnitt stärker und sind höher bewertet als Large-Caps. Jetzt sind sie aber günstiger bewertet. Da sehen wir viel Potenzial für die nächsten Jahre.

Was, glauben Sie, treibt diese Entwicklung?

Dudacy: Die Konjunkturprogramme, die die deutsche Regierung angestoßen hat. Das ist noch nicht in den Zahlen sichtbar, aber die Börse denkt voraus und kalkuliert das ein. Wenn das ab 2026 bei den Unternehmen – gerade bei den kleinen und mittelgroßen mit mehr Deutschland-Anteil – in die Zahlen einfließt, sollten sich die Aktien nachhaltig positiver entwickeln.

Grillenberger: Es gibt ein stark zunehmendes Interesse an Deutschland-Fonds. Das ganze Segment deutsche Aktien bekommt Aufwind. Wir haben viele gute Unternehmen und die Perspektive auf eine deutliche Belebung der Volkswirtschaft durch massive Ausgabenprogramme. Auch ausländische Investoren – bis nach Asien – klopfen wieder an und interessieren sich für deutsche Aktien.

Der erste Rechenschaftsbericht des Fondak | Bildquelle: Allianz Global Investors

Beim Blick in die ersten Fondak-Rechenschaftsberichte fällt auf, dass der Fonds damals sehr bayerisch allokiert war. Ist er das noch?

Grillenberger: (lacht) Nun ja, wir schauen uns die Allokation nicht nach Bundesländern an, aber grundsätzlich haben Sie recht: Wir haben tatsächlich viele bayerische Unternehmen im Portfolio. Das dürfte aber bei vielen Deutschland-Fonds der Fall sein. München ist Hauptsitz zahlreicher Dax-Konzerne und ist einer der wichtigsten Technologie-Standorte. Dazu kommen spannende Mittelständler aus Bayern wie Nemetschek oder Knorr-Bremse.

Dudacy: Aber nicht, dass Sie nun denken, wir hätten einen Bayern-Bias! (lacht) Der Fondak wurde zwar in München erfunden und auch das Allianz Gruppen-Headquarter ist dort. Aber heute sitzt ein großer Teil der Aktienplattform von Allianz-GI in Frankfurt – und dort arbeiten auch wir Fondsmanager.

Über Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger und Allianz Global Investors

Thomas Grillenberger ist seit über 25 Jahren in der Investmentbranche tätig und gehört zum Deutschland-Team von Allianz Global Investors. Seit 2015 ist er Portfoliomanager für verschiedene europäische Aktienfonds und war stellvertretender Portfoliomanager für den Fondak und den Allianz Vermögensbildung Deutschland, den er seit Januar 2025 als Lead Portfolio Manager betreut.

Stefan Dudacy ist seit 2017 bei Allianz Global Investors und bringt rund 20 Jahre Erfahrung im deutschen Aktienmarkt mit. Seit 2018 verantwortet er den Allianz Nebenwerte Fonds sowie den Allianz German Small and Micro Cap und bringt seine Kompetenz auch in die Verwaltung des Fondak ein.

Allianz Global Investors zählt mit über 560 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen zu den weltweit führenden aktiven Asset-Managern. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Märkten präsent und beschäftigt über 700 Investment-Professionals. In Deutschland gehört Allianz-GI zu den größten Fondsgesellschaften und verwaltet mit dem Fondak den ältesten deutschen Aktienfonds, der am 30. Oktober 1950 aufgelegt wurde.