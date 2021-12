Fonds-Absatzstatistik September 2018 Diese 12 Mischfonds sind aktuell die Lieblinge im Fondsvertrieb

Die Top-Seller-Listen der Maklerpools geben an, welche Fondstranchen (aufgeschlüsselt auf bis zu drei Anteilsklassen für einen Fonds) aktuell von unabhängigen Finanzberatern am häufigsten empfohlen werden. In den Top-10-Rankings des Monats September 2018 der fünf Maklerpools Argentos, BCA, Fondskonzept, Netfonds und Jung, DMS & Cie. sowie der Direktbank DAB BNP Paribas sind 12 Mischfonds (inklusive Strategiefonds und vermögensverwaltende Dachfonds) vertreten.

Einige dieser Verkaufsschlager-Fonds tauchen in mehreren Listen auf den vorderen Plätzen auf, die meisten sind nur in einer oder zwei Listen vertreten. Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben (Platz 1: 10 Punkte, Platz 2: 9 Punkte usw.) und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind die jeweiligen Fonds alphabetisch sortiert.