Academy-Fonds-Adventskalender Entdecke einen Fonds-Tipp hinter jedem Türchen

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Dass die nicht immer nur viel kosten, sondern sich langfristig auch lohnen können, zeigen wir dir in unserem Academy-Fonds-Adventskalender. Hier findest du hinter jedem Türchen einen Fonds oder ETF, mit dem du dein Depot während der Weihnachtszeit ergänzen kannst.

Adventskalender: In unserer Academy bekommst du in der Weihnachtszeit jeden Tag einen Fonds-Tipp als Inspiration für dein Depot.

Schokolade, Kekse, Tee, Gewürze, Kosmetikartikel, Bastelsachen, Backzutaten, Socken – das alles sind typische Zutaten für einen Adventskalender, der mittlerweile nicht nur für Kinder, sondern auch für viele Erwachsene zur Vorweihnachtszeit dazu gehört. Die typisch deutsche Tradition aus dem 20. Jahrhundert versüßt das Warten auf die Festtage – hat aber auch ein paar Nachteile. So verursachen die Kalender nicht selten eine Menge Müll, beinhalten viele Kalorien und können zudem auch ganz schön ins Geld gehen.

24 Tipps – unser großer Academy-Fonds-Adventskalender

Das ist bei unserem Academy-Fonds-Adventskalender anders. Hier verstecken sich hinter jedem Türchen nicht etwa Schokolade, Handcreme oder Socken, sondern ETFs oder aktiv gemanagte Fonds. Diese setzen beispielsweise auf weihnachtliche Themen wie Konsum oder Wein, haben Anlegern in der Vergangenheit bereits stattliche Renditen beschert oder setzen auf aussichtsreiche Zukunftschancen.

Auf diese Weise kannst du dir die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen und ganz nebenbei dein Depot fürs neue Jahr fit machen, damit du dir im Alter trotz Inflation und demografischen Wandel keine Sorgen um die Rente machen musst.

Inspiration für dein Depot

Dabei ist eines klar: Nicht jeder Fonds passt in jedes Depot und einfach wahllos alle 24 Fonds zu kaufen, ist sicher nicht der richtige Weg. Stattdessen möchten wir dir mit unseren Fonds- und ETF-Vorschlägen Inspiration geben, mit welchen Bausteinen du dein Depot und deine Altersvorsorge noch ergänzen könntest. Denn: Wenn man erstmal beginnt, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen, hat man den schwersten Schritt schon geschafft!

Die neuesten Türchen findest du auf unserer Academy-Startseite – zum Fonds-Vorschlag für den 1. Dezember gelangst du direkt hier.

Hilfe zum Aufbau deiner Altersvorsorge

Mehr Inspiration zur Altersvorsorge kannst du in unserem großen Altersvorsorge-Guide entdecken. Verschiedene Möglichkeiten, wie du Fonds und ETFs kaufen kannst, zeigen wir dir hier. Und wenn du wissen möchtest, wie du dein Depot richtig ausbalancierst und was die ganzen Buchstaben in den Namen der einzelnen Produkte bedeuten, schau hier vorbei.