Christian Hilmes 19.06.2008 Lesedauer: 1 Minute

Fonds agronomique von Crédit Agricole

Crédit Agricole Asset Management kommt mit einem neuen Branchen-Aktienfonds an den deutschen Markt. Nicolas Fragneau investiert mindestens zwei Drittel des Fonds in Agrar-Aktien weltweit. „Ich suche gezielt innovative Unternehmen, die einen Beitrag zur langfristigen Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft leisten“, erklärt der Fondsmanager.