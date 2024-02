2023 gab es wieder Zinsen und somit auch wieder andere Möglichkeiten der Anlage – das ist auch an den konzernunabhängigen Fondsgesellschaften nicht spurlos vorübergegangen, wie die Beratungsgesellschaft Pro Boutiquenfonds ermittelt hat. Diese mussten insgesamt in Höhe von 5,2 Milliarden Euro einen Mittelabfluss hinnehmen – zum ersten Mal seit Beginn der quartalsweisen Aufzeichnungen 2019. Im Vorjahr stand noch ein Mittelzufluss von 2,5 Milliarden Euro zu Buche.



Besonders darunter zu leiden hatten die Mischfonds, die mit Abflüssen von fast 3 Milliarden Euro zu kämpfen hatten.



Trotz dieser Entwicklung stieg das Gesamtvolumen (verwaltete Vermögen) der Boutiquenfonds jedoch um 7,8 Milliarden Euro auf 149,4 Milliarden Euro an – denn die meisten Fonds konnten von der insgesamt positiven Marktentwicklung profitieren.



Top-Boutiquen nach Fondsvolumen: Flossbach an der Spitze Kaum Veränderungen gab es bei den Top-10-Fonds nach Fondsvolumen: An der Spitze steht weiterhin der...