Fonds, die sowohl in Boom- als auch in Bust-Phasen des Marktes überzeugen, lassen sich mit dem Bull & Bear Beta herausfiltern. Wir zeigen die zehn besten Europa-Value-Aktienfonds.

In unserer Bull & Bear Beta-Reihe stellen wir Fonds für jede Marktphase vor. Auf die Peergroup „Aktienfonds Large Cap Europe Growth“ – dem vierten Teil unserer Serie – folgen Fonds der Vergleichsgruppe „Aktien Europa Large Cap Value“.

Zur Erinnerung: Ein idealer Aktienfonds überzeugt sowohl in Boom- als auch in Schwächephasen: Er sollte in starken Märkten möglichst stark zulegen und in fallenden Märkten möglichst wenig verlieren. So jedenfalls die Idealvorstellung.

Dafür werden zwei Kennzahlen verglichen: Das Bull Beta zeigt, wie stark ein Fonds in Aufschwungphasen im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt mitläuft, das Bear Beta, wie stark er in Abschwüngen fällt. Optimal ist ein hohes Bull Beta bei gleichzeitig niedrigem Bear Beta.

Das hilft, Fonds nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Stabilität und Chance-Risiko-Verhältnis zu beurteilen. Allerdings ist das nur ein erster Anhaltspunkt; für eine fundierte Anlageentscheidung sollten weitere Kennzahlen hinzugezogen werden.

So haben wir ausgewertet

Für die ausgewählte Peergroup (Quelle: Morningstar) haben wir uns das jeweilige Bull und Bear Beta, immer im Vergleich zum Durchschnitt der Peergroup, des ausgewählten Zeitraums anzeigen lassen (Quelle: FVBS). Grundsätzlich gilt: Ein hohes Bear Beta ist gut (= hohe Partizipation an steigenden Kursen) und ein niedriges Bear Beta (= Schutz in fallenden Märkten) ist ebenfalls gut.

Das höchste Bull Beta in der Peer bekommt einen Punkt, das niedrigste Bear Beta ebenfalls. Alle weiteren werden dann entsprechend mit einer Formel berechnet, prozentual sortiert. Im nächsten Schritt addieren wir die beiden Werte (Bull Beta + Bear Beta) und können so die Fonds mit dem besten Chance-Risiko-Profil ermitteln: Je höher die Summe, desto besser.

Wir haben uns im fünften Teil von „Bull & Bear Beta“ die Aktienfonds Europe Value angeschaut, die in den vergangenen drei Jahren das beste Chance-Risiko-Verhältnis aufwiesen. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: Invesco Rafi Europe Fundamental Value ETF