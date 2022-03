Personalie Capital Group ernennt Produktchefin

Die Investmentgesellschaft Capital Group ernennt Kat Ferris zur Chefin Produktentwicklung Europa und Asien. Ferris arbeitet in London und berichtet an Alexandra Haggard, Chefin Produkt- und Investmentservices für Europa und Asien. Die Expertin verantwortet ein Team, das Anlageprodukte für Kunden in Europa und Asien entwickelt.

Kat Ferris, Capital Group

Quelle: Capital Group

Ferris verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Asset Management. Sie war bereits für die Anlagegesellschaften Morgan Stanley Investment Management und Robeco tätig.