Fonds-Crashtest: Cominvest Eastern Europe ist der beste Fonds für Osteuropa-Aktien

Auch die Türkei als das zweitwichtigste Anlageland der Region hat die Finanzkrise sehr gut überstanden. Ähnlich wie in Russland wirken dort die steigende Binnennachfrage und die steigender Produktivität stimulierend. In Polen, Ungarn und Tschechien wiederum sorgt die Angleichung der Wirtschaft an das westeuropäische Niveau langfristig nach wie vor für Wachstum.Der Blick auf den maximalen Verlust, den selbst Spitzenprodukte während der Finanzkrise einfuhren, zeigt eines ganz deutlich: Osteuropa-Fonds sind nichts für schwache Gemüter. Das liegt vor allem an der Jo-Jo-Börse Russland, die außer im Metzler Eastern Europe in allen Siegerfonds mehr als die Hälfte des Portfolios einnimmt. Mit etwas über 60 Prozent am höchsten ist dieser Anteil derzeit beim Deka-Convergence-Aktien von Martin Hrdina.Der auf Rang 1 liegende Cominvest Eastern Europe verdankt seine Platzierung zu einem großen Teil den in der Vergangenheit konstant guten Leistungen von Elena Shaftan. Die Managerin der britischen Gesellschaft Jupiter beriet den Fonds bis kurz nach der Fusion von Cominvest und Allianz GI. Bislang machen ihre Nachfolgerinnen Andrea Szabo-Kelly und Alexandra Richter ihre Sache allerdings ausgezeichnet: Seit sie den Fonds im Februar 2009 übernahmen, legte er 150 Prozent zu – 8 Prozentpunkte mehr als der von Shaftan betreute, erst Ende 2007 aufgelegte und damit für eine Crashtest-Teilnahme zu junge Jupiter New Europe.Liebling der Analysten bleibt allerdings bis auf weiteres der Nevsky Eastern European des ehemaligen Baring-Stars Martin Taylor.