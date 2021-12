Fonds-Crashtest: Die besten globalen Aktien-Dachfonds

Vollautomatisches Trendfolgesystem gegen den Slogan „Wir investieren in Fondsmanager“ – im aktuellen Crashtest kommt es wie erwartet zum Wettstreit der Systeme und der bekannten Köpfe. Mit jeweils zwei Fonds im Spitzenfeld vertreten sind Leo Willert von C-Quadrat und Deutschlands Dachfonds-Pionier Eckhard Sauren. Beim computergesteuerten Siegerfonds, dem für den Versicherer Deutscher Ring betreuten RAM Dynamik, verfolgt Willert ein Total-Return-Konzept: Er kann sich flexibel in Fonds verschiedener Anlageklassen einkaufen und strebt in jeder Marktphase einen absoluten Ertrag an. Beim drittplatzierten C-Quadrat Arts Best Momentum geht er dagegen deutlich aggressiver zu Werke und ist stets voll in Aktienfonds investiert.Gegenspieler Sauren vertraut statt auf Computer lieber auf den engen Kontakt zu Top-Managern. Für den Sauren Global Stable Growth kauft er vor allem Aktienfonds, kann aber zur Stabilisierung auch Hedge-, Renten- und offene Immobilienfonds beimischen. Beim viertplatzierten Global Opportunities verzichtet Sauren auf eine breite Streuung und konzentriert sich auf ineffiziente Märkte wie Nebenwerte und Schwellenländer. Platz 5 belegt mit Markus Kaiser ein ebenfalls mehrfach preisgekrönter Manager: Sein Veritas Dynamik ist zwar kein reiner Index-Dachfonds, investiert aber überwiegend in ETFs.