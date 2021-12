Fonds-Crashtest: Die besten Lateinamerika-Aktienfonds

Auf Sicht von 10 Jahren erzielte er mit seinem Fonds ein Plus von 339 Prozent – 210 Prozentpunkte mehr als das Schlusslicht Hansberger Emerging Latin America Fund. Über 15 Jahre betrachtet legte der ISI Latin America Equities sogar 672 Prozent zu. Damit übertrifft er die Performance des zweitplatzierten Baring Latin America Fund um mehr als das Doppelte. Eine grandiose Leistung, nur leider völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Ende August betrug das Volumen des auf Entdeckung wartenden Juwels aus dem dänischen Aabenraa gerade einmal 17 Millionen Euro.Lässt sich eine solche Performance mit einem Lateinamerika-Investment in der Zukunft auch nur annähernd wiederholen? Und ist jetzt – nach vier eher mageren Jahren und einem angedeuteten Turnaround – der richtige Moment gekommen, um lateinamerikanische Aktien wieder stärker in den Fokus zu rücken? Fragen, die auch Damgaard nicht beantworten kann – ebenso wenig wie jene nach dem Kurs, den das in allen Lateinamerika-Fonds hoch gewichtete Kernland Brasilien nach den Präsidentschaftswahlen Anfang Oktober einschlagen wird (siehe Interview: Herr Damgaard, ist Brasiliens Erfolgsgeschichte am Ende?). Aber: Ganz aus dem Auge verlieren sollten Anleger weder die Region noch jenen Fonds, der in der Vergangenheit das meiste aus ihr herausgeholt hat.