Fonds-Crashtest: Die besten Nachhaltigkeits-Fonds

Das Thema Nachhaltigkeit hat in der Finanzkrise an Bedeutung gewonnen – unter anderem auch deshalb, weil viele Anleger heute mehr Wert auf Transparenz legen als noch vor einigen Jahren. Darüber hinaus dominieren nachhaltig geprägte Themen wie erneuerbare Energien, die Zukunft der Gesundheits- und Bildungssysteme oder ganz aktuell die Vergütung von Spitzenmanagern die öffentliche Diskussion. Die ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen ändern sich immer schneller. Unternehmen, die sich darauf einstellen, werden nicht von diesen Entwicklungen überrascht und sparen so teure Anpassungsmaßnahmen. Zu den Gewinnern gehört, wer Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen bietet. So wächst der Markt für Bio-Nahrungsmittel weiter mit circa 10 Prozent pro Jahr, und für den Markt für Solarzellen sehen wir in den kommenden drei Jahren sogar ein jährliches Wachstum von über 40 Prozent.Im Herbst 2005 gab die österreichische 3-Banken-Gruppe – ein Zusammenschluss der Oberbank, der Bank für Tirol und Vorarlberg und der BKS Bank – die Idee auf, den damals noch überschaubaren Bereich nachhaltiger Investments mit einem Dachfonds abzudecken. Auch wenn das Angebot möglicher Zielfonds seither deutlich gestiegen ist, war es die richtige Entscheidung. Im Gegenzug verpflichtete die Gesellschaft nämlich mit Andreas Knörzer von der Schweizer Privatbank Sarasin einen der Pioniere der nachhaltigen Geldanlage als Berater. Das von Knörzer und seinem Team seit Ende der 80er Jahre aufgebaute Knowhow trug wesentlich zum guten Abschneiden des 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds in den vergangenen fünf Jahren bei. Ähnlich wie im Sarasin Ökosar Equity Global (Rang 7 der Gesamtwertung) liegt der Schwerpunkt des 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds bei europäischen Aktien. Das Anlagespektrum ist breit gefächert und umfasst Energie– und Technologiewerte ebenso wie Konsum- oder Finanztitel. Lediglich Investments in die Bereiche Kernkraft, Rüstung, Chlor- und Agrochemie, Tabak, Pornographie und grüne Gentechnik sind wie auch bei den nächstplatzierten Fonds tabu.