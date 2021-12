Fonds-Crashtest: Henderson Global Technology ist der beste Technologiefonds

Apple, Google, Hewlett-Packard – drei Namen, die für die führende Rolle US-amerikanischer Unternehmen im High-Tech-Sektor stehen. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass gleich vier der an der Spitze platzierten Technologiefonds diese drei Werte unter den Top Ten halten. Beim Gesamtsieger Henderson Global Technology, dessen Portfolio zu mehr als 75 Prozent aus US-Titeln besteht, machen sie derzeit zusammen knapp 20 Prozent aus. Fondsmanager Stuart O’Gorman – seit Ende 2000 Leiter des dreiköpfigen Technologie-Teams der britischen Gesellschaft – investiert vor allem in Großkonzerne, weitere prominente Beteiligungen sind Cisco, Microsoft und Intel.Ähnlich investiert der Stresstest-Sieger, der viel kleinere Uni-Sector High-Tech. Der Fonds für „Computer, Software und Hochtechnologie“ legt seinen Schwerpunkt mit rund 80 Prozent auf IT-Unternehmen. John Scandalios hingegen mag nicht nur die Großen. Rund die Hälfte seines Franklin Technology steckt in kleinen und mittelgroßen Aktien – allerdings fast ausschließlich aus den USA. Etwas aus der Reihe schlägt der Aberdeen Technology: Dessen Portfolio besteht in der Regel aus weniger als 30 Titeln, und zum anderen ist es tatsächlich weltweit gestreut. US-Titel machen nicht einmal 40 Prozent aus, dafür steckt mehr als ein Drittel in asiatischen Titeln.