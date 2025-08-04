Mit dem Acatis Fair Value Deutschland setzt Christoph Gebert auf Small und Mid Caps. In den Fonds schaffen es vor allem unterbewertete Weltmarktführer aus Nischenmärkten.

Weltmarktführer, die (fast) niemand kennt: In Deutschland gibt es besonders viele sogenannte Hidden Champions

Zu den erfahrensten Fondslenkern für das Thema deutscher Mittelstand gehört sicherlich Christoph Gebert. Er ist Fondsberater des Artikel-9-Fonds Acatis Champions Select - Acatis Fair Value Deutschland. Acatis setzt Nachhaltigkeitskriterien bereits seit mehr als zehn Jahren in anderen Mandaten mit Acatis Fair Value Investment als Nachhaltigkeitsberater um – auf diese Expertise greift Gebert im Rahmen des Investmentprozesses zurück.

Das Investmentuniversum

Im Investmentuniversum befinden sich rund 130 Titel. Geberts Fokus liegt auf substanzstarken, strukturell wachsenden Unternehmen, die er größtenteils im deutschen Mittelstand findet. Die Unternehmen müssen ein solides Geschäftsmodell vorweisen und die Bewertung günstig sein.

Unterbewertete Weltmarktführer in Nischenmärkten – das ist die Spielwiese, auf der sich Gebert am liebsten tummelt. Er orientiert sich nicht an einer Benchmark, betreibt also aktives Stockpicking und dies auch ganz gerne antizyklisch.

Ist es tatsächlich so, dass man unter den deutschen Small Caps Weltmarktführer findet? Gebert: „Deutschland ist der Nischenexperte der Welt. Wir haben rund 1.500 Hidden Champions und damit rund die Hälfte aller sogenannten Hidden Champions, der in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannten Weltmarktführer.“ Auf Platz zwei folgen demnach die USA mit etwa 350 Hidden Champions.

Ein Beispiel ist Krones, eine der größten Positionen im Fonds. Das Unternehmen mit Sitz in Neutraubling bei Regensburg ist Weltmarktführer im Bereich Abfüll- und Verpackungstechnik für die Getränke- und Lebensmittelindustrie. Dabei überzeuge das Unternehmen durch hohe Innovationskraft, kundenspezifische Lösungen und eine starke globale Präsenz mit eigenen Niederlassungen und Servicestandorten in mehr als einhundert Ländern. Rund 90 Prozent des Umsatzes erziele Krones im Ausland, insbesondere in Asien, Nordamerika und Afrika.

„Trotz seines weltweiten Erfolgs ist Krones ein typischer Hidden Champion: technologisch führend, produktseitig spezialisiert, international dominant – und außerhalb der Branche relativ unbekannt. Mit seiner Spezialisierung auf hochautomatisierte, effiziente Anlagenlösungen ist Krones ein Paradebeispiel für die deutsche Stärke in industriellen Nischenmärkten“, erklärt der Fondsberater.

Die Aktienauswahl

Im Rahmen der Unternehmensanalyse sieht Gebert drei Erfolgsfaktoren, auf die es zu achten gilt. Die Qualität des Geschäftsmodells ist einer der Faktoren. Hier analysiert Gebert unter anderem, wie tief der sogenannte wirtschaftliche Burggraben ist, welche Marktstellung das Unternehmen einnimmt, wie innovativ die Firma ist und einiges mehr.

Beim Thema Management und Unternehmenskultur wird unter anderem geprüft, inwieweit das Unternehmen ehrlich und transparent kommuniziert, ob Beteiligungen am eigenen Unternehmen bestehen und wie die langfristige Unternehmensplanung aussieht.

Beim dritten Punkt spielen die Bewertung sowie Finanzanalyse die Hauptrollen. Parameter wie Free Cash Flow, eine gute Kapitalallokation sowie Fehlbewertungen (Discounted Value, Discounted Growth) sind hier zu nennen.

© Acatis

Das Portfolio

Die Titelanzahl bewegt sich zwischen 30 und 40 Positionen, quer über den deutschen Aktienmarkt verteilt. Der Fonds wird zwar als All-Cap-Fonds klassifiziert, allerdings liegt der Fokus ganz klar auf den kleineren Unternehmen. Derzeit stammen lediglich 3 Prozent der Portfoliotitel aus dem Dax, Firmen aus dem M-Dax machen 26,5 Prozent des Portfolios aus und etwas mehr als die Hälfte (53,6 Prozent) stammen aus dem S-Dax.

Daher ist ein Vergleich mit der All-Cap-Deutschland-Peergroup nicht wirklich zielführend, eine deutlich geeignetere Peergroup ist Small & Mid Cap Deutschland. Unter den Top Ten (per 30.06.2025) befinden sich neben der bereits erwähnten Krones AG unter anderem Drägerwerk, Jungheinrich, KSB und auch Elmos Semiconductor.

Der Ausblick

Was erwartet Gebert in Zukunft? „Die neue Regierung in Deutschland muss und wird anpacken. Der Koalitionsvertrag enthält doch positive Aspekte. Das Rahmenwerk für die Wirtschaft wird nachhaltig verbessert, indem Bürokratie abgebaut und Energiepreise und Abgaben gesenkt werden. Und nicht zu vergessen die Merz-Bazooka, ein gigantisches Investitionspaket von 1.000 Milliarden.“ Dies werde zu einer spürbaren Wirtschaftsbelebung führen, meint der Fondslenker: „Stimmungsindikatoren zeigen bereits in die richtige Richtung.“

Die Ergebnisse der vergangenen Monate stimmen jedenfalls positiv, und es scheint so, als ob die Aufholjagd der Small- und Mid-Caps allmählich beginnt. Investoren zeigen vermehrt Interesse an deutschen Nebenwerten: Der Fonds kann seit Jahresbeginn um rund 17 Prozent zulegen, alleine 6,6 Prozent im Juni, was bis jetzt das beste Monatsergebnis in 2025 bedeutet.

Die Kombination aus erfahrenem Fondsberater, günstig bewertetes Portfolio und dem Potenzial, das in Nebenwerten schlummert, macht den Acatis Fair Value Deutschland zu einem interessanten Investment.