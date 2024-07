Fonds der Woche Alle Anlageklassen im Blick

Es gab Zeiten, da konnten sich Multi Asset Fonds kaum vor Mittelzuflüssen retten, aber in letzter Zeit kehrte sich das Bild und Mittelabflüsse waren erkennbar. Die eigentliche Aufgabe der Fonds: Sie sollen Anlegern eine Art Rundum-Sorglos-Paket bieten und zur richtigen Zeit die richtigen Anlageentscheidungen (Sektoren, Länder, Anlageklassen usw.) treffen. Doch das enttäuschende Jahr 2022, in dem sowohl Aktien als auch Anleihen stark leiden mussten und in diesem Zuge viele Mischfonds höhere Verluste erlitten, hat wohl seine Spuren hinterlassen. Die Allwetter-Fonds haben an Vertrauen eingebüßt.

Anspruch und Wirklichkeit, eine riesige Diskrepanz

Die richtige Wahl zu treffen, ist gar nicht so einfach und im Zweifel kann man ganz schön danebenliegen, wie die aktuellen Zahlen zeigen: Über die letzten 5 Jahre reichen die Performancezahlen in der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt von rund -20 Prozent bis zu +95 Prozent, eine große Spanne also. Der eine Anleger konnte sein Kapital mit dem besten Fonds in den letzten 5 Jahren quasi verdoppeln, während der andere rund ein Fünftel seines Kapitals verlor. Den besten zu finden, ist relativ schwierig und gleicht oft der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dann lieber eine Strategie wählen, die seit Jahren konstant performt. Eine solche kommt aus dem Hause Allianz Global Investors.