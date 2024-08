Fonds der Woche Viele Themen in einem Topf

Dabei greift man zurück auf die umfangreichen Research-Kapazitäten der Allianz, das sind in Summe rund 800 Personen, die sowohl sektoral wie regional agieren. Dazu kommt die Arbeit von Grassroots Research, die die Analysten mit Interviews rund um die Welt unterstützen, sodass zusätzlich über 60 unabhängige Journalisten und mehr als 300 Feldforscher ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit einbringen. Sämtliche Research-Aktivitäten werden in einem hauseigenen Kollaborationstool (Research Crowdsourcing) zusammengeführt, auf welchem sich mehr als 600 Personen austauschen. Das Tool umfasst aktuell über 250.000 Beiträge, es kommen täglich 200 hinzu, es wird über 40.000 Aktien berichtet und 2.000 Titel werden aktiv und fortlaufend researchseitig abgedeckt.

Fondsmanager heißt Andreas Fruschki. Man ist seitens der Allianz der Überzeugung, dass unsere Welt permanenten, mitunter rasanten Veränderungen unterliegt. Dabei werden Anlageentscheidungen von Megatrends beeinflusst, die sich in einzelne Themenbereiche unterteilen lassen . Mit dem Thematica-Fonds will man so Anlegern die Möglichkeit geben, an den Chancen struktureller Veränderungen, die durch Innovation, demografischem Wandel, Ressourcenknappheit oder Urbanisierung vorangetrieben werden, zu partizipieren.

Dabei greift man zurück auf die umfangreichen Research-Kapazitäten der Allianz, das sind in Summe rund 800 Personen, die sowohl sektoral wie regional agieren. Dazu kommt die Arbeit von Grassroots Research, die die Analysten mit Interviews rund um die Welt unterstützen, sodass zusätzlich über 60 unabhängige Journalisten und mehr als 300 Feldforscher ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit einbringen. Sämtliche Research-Aktivitäten werden in einem hauseigenen Kollaborationstool (Research Crowdsourcing) zusammengeführt, auf welchem sich mehr als 600 Personen austauschen. Das Tool umfasst aktuell über 250.000 Beiträge, es kommen täglich 200 hinzu, es wird über 40.000 Aktien berichtet und 2.000 Titel werden aktiv und fortlaufend researchseitig abgedeckt.

Fondsmanager heißt Andreas Fruschki. Man ist seitens der Allianz der Überzeugung, dass unsere Welt permanenten, mitunter rasanten Veränderungen unterliegt. Dabei werden Anlageentscheidungen von Megatrends beeinflusst, die sich in einzelne Themenbereiche unterteilen lassen . Mit dem Thematica-Fonds will man so Anlegern die Möglichkeit geben, an den Chancen struktureller Veränderungen, die durch Innovation, demografischem Wandel, Ressourcenknappheit oder Urbanisierung vorangetrieben werden, zu partizipieren.

Hohe Freiheitsgrade

Im Management des AGIF Allianz Thematica (ISIN: LU1479563717) gibt es fast keine Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor oder Marktkapitalisierung. Einzig Investitionen in Schwellenländer sind auf 50 Prozent begrenzt, und Wandelanleihen dürfen nicht mehr als 15 Prozent des Fondsvermögens ausmachen. Das Portfolio (knapp 3,7 Milliarden Euro) wird immer bestückt mit Titeln, die 5 bis 7 vielversprechende Themen abbilden; die Zusammensetzung wird flexibel angepasst. Als rechnerischer Vergleichsindex fungiert der MSCI AC World Total Return (Net), von dem aber deutlich abgewichen wird.

Themenauswahl

Es werden Themen mit langfristigen Treibern gesucht und in der Regel ist das Portfolio in fünf bis zehn Themen investiert, welche wiederum über einen Aktienkorb (15 bis 30 Aktien) abgebildet werden. Passt eine Idee nicht mehr, werden ältere Themen durch neue ersetzt, was im Schnitt ein bis zwei Mal jährlich der Fall ist. Damit soll erreicht werden, dass der Anleger stets an aktuellen Trends und Innovationen partizipiert und nicht in Themen investiert bleibt, die bereits ihren Zenit überschritten haben.

Pure Plays erwünscht

Hat man ein Thema identifiziert und potenzielle Gewinner gefunden, wird die Reinheit des Unternehmens definiert, um klassische Pure Plays zu finden. Intern werden je nach thematischer Sensitivität Scores vergeben, um entsprechend die richtigen Werte zu finden. In der Regel werden die einzelnen Themen mit 5 bis 25 Prozent und die einzelne Aktie beim Kauf mit maximal 1 Prozent gewichtet. Je höher die Überzeugung des Managements, desto höher werden die Themen, aber auch die Einzelwerte gewichtet. So ist für eine hohe Diversifikation im täglichen, überwachten Portfolio gesorgt und das klassische Einzelwertrisiko wird entsprechend klein gehalten.

Timing ist wichtig

Gleichzeitig wird mit aktivem Timing agiert und bereits vor dem Kauf klare Ein- und Ausstiegszeitpunkte definiert. Ist man investiert und merkt, dass ein Thema keine positive Dynamik mehr besitzt, und es werden keine positiven Treiber entdeckt, steigt man aus dem Thema genauso aus, wie bei Aktienkörben, die sich unweit ihrer Kurssteigerungsziele befinden. Auch diese werden verkauft. So wird stets Platz für neue Themen mit höherer Dynamik geschaffen. Der Allianz Thematica ist nach EU-Offenlegungsverordnung als Fonds nach SFDR Artikel 8 eingestuft und folgt dem nachhaltigen Ansatz der Allianz namens „Climate Engagement with outcome“.

Aktuelle Themen

Per 30.06.2024 waren die folgenden Themen allokiert: Digitales Leben (20,33 Prozent), Intelligente Maschinen (15,80 Prozent), Generation Wellbeing (15,13 Prozent), Energie der Zukunft (14,49 Prozent), Infrastruktur (13,77 Prozent), sauberes Wasser und Boden (11,21 Prozent) und Gesundheitstechnologie mit 9,26 Prozent.

Themen, die aktuell außen vor sind

Themen, aus denen man ausgestiegen ist und die sich nicht länger im Portfolio befinden, sind künstliche Intelligenz, Bildung, Sicherheit, Einflussfaktor China, Fabrik der Zukunft, Auto der Zukunft, gesunder Lebensstil und Haustier-Ökonomie.

Neu dabei ist Generation Wellbeing

Die ursprünglich definierten Zukunftstrends gelten nicht für alle Zeit. Diese können im Laufe der Zeit auch ergänzt werden, so beispielsweise passiert im ersten Quartal 2024. Denn im Laufe des ersten Quartals entschied man sich im Hause Allianz Global Investors, die bereits bestehenden möglichen Investmentthemen um ein weiteres zu ergänzen: Gen Well – Generation Wellbeing. Was versteht man darunter? Mit diesem neuen Thema sollen die Investmentchancen genutzt werden, die von der Generation Z und den Millennials ausgehen.

Generation Z

So werden die Menschen bezeichnet, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Zusammen mit der Generation Y (zwischen 1981 und 1996 geboren) repräsentieren sie mittlerweile ca. 40 Prozent der Weltbevölkerung und ca. 50 Prozent der Erwerbsbevölkerung weltweit. Dieses Jahr soll die Generation Z die Boomer (zwischen 1946 und 1964 Geborene) bezüglich der Erwerbsbevölkerung prozentual überholen. Und dies wiederum könnte einen stärkeren kulturellen Wandel bedeuten.

Wie die Jungen ticken

Den jüngsten Generationen werden folgende Eigenschaften zugeschrieben: am vielfältigsten, gebildetsten, am stärksten vernetzt und am stärksten sozial engagiert. Dies drückt sich aus in anderen gelebten Werten, unterschiedlichen Vorlieben – und entsprechend anders verhalten sie sich: Qualität geht vor Quantität, konsumiert wird bewusst und achtsam.

Die junge Generation fokussiert sich auf Sicherheit, Stabilität und auch psychische Gesundheit, was in Anbetracht der Erlebnisse mit Blick auf die Finanzkrise, die Pandemie, diverse Naturkatastrophen oder auch den Ukraine-Krieg nicht unbedingt verwunderlich ist. Da wird auch schnell klar, dass die Generation von Ängsten stärker beeinflusst ist. Dies alles trägt in Summe zu einem anderen Verhalten bei. Nachfolgend beleuchten wir zwei Themen, die davon tangiert werden.

Qualität vor Quantität beim Einkauf:

Aufgrund dieses Verhaltens werden insbesondere Firmen profitieren, die eine gewisse Preissetzungsmacht haben und eine überdurchschnittliche Rentabilität aufgrund ihrer starken Marken-Stellung vorweisen. Die Konsumenten bezahlen hierbei auch mal etwas mehr, da sie als Gegenleistung Produkte erhalten, die authentisch und langlebig sind. Eine gewisse Anziehungskraft üben besonders die Marken und Produkte aus, die gewisse ökologische und ethische Werte beinhalten.

Ergänzend kommt hinzu, dass diese Generation ganz gerne genießt, und dabei spielen externe Faktoren (Inflation) keine oder kaum eine Rolle. Ganz gezielt wird nach Genuss gesucht, um sich im Alltag eine schöne Auszeit zu gönnen. Es wird in dem Zusammenhang auch immer mal wieder von Eskapismus gesprochen, also der Option, aus der Realität zu fliehen und Genuss sowie Glück zu erleben.

Haustiere

Da Haustiere oft als wichtige Familienmitglieder angesehen werden, stiegen die Ausgaben und Bereitschaft, viel Geld für Gesundheit, Wohlbefinden etc. der Tiere auszugeben, in den letzten Jahren stetig an. Infolgedessen wuchs auch das Angebot an Dienstleistungen in diesem Sektor immer weiter an. Es ist ein Trend in Richtung Premiumisierung feststellbar, immer mehr Premium- und Super-Premium-Marken kommen auf den Markt.

Ein Titel, der hier zugeordnet werden kann, ist Zoetis mit Sitz in den USA. Es handelt sich um ein global führendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit, hervorgegangen aus einer Ausgliederung von Pfizer. Zoetis bietet eine breite Palette an: Medikamente für Haustiere, Technologien zur Früherkennung von diversen Krankheiten, Impfstoffe zur Bekämpfung von Infektionen und zur Vorbeugung.

Ergebnisse

Per 30.06.2024 kommt der Fonds seit Jahresbeginn noch nicht so richtig in Schwung und kann um rund 5,5 Prozent zulegen. Über 12 Monate steht ein Plus in Höhe von 6,99 Prozent, über 3 Jahre 6,6 Prozent und die letzten 5 Jahre gewinnt der Fonds 63,02 Prozent hinzu. Im Jahr 2020 erzielte die Strategie eine deutliche Outperformance gegenüber der Benchmark (Fonds 28,91 Prozent und Index 6,65 Prozent), und seit Auflage hat die Outperformance weiterhin Bestand. Allerdings ist der Vorsprung ein Stück weit dahingeschmolzen. Ein Grund ist sicherlich die aktuelle Nichtberücksichtigung des Hype-Themas KI.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024