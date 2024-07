Die deutschen Anleger sind dafür bekannt, bei der Geldanlage das Risiko zu scheuen und lieber auf Nummer sicher zu gehen. Das ist einer der Gründe, warum hierzulande das Sparbuch oder Spareinlagen im Allgemeinen nach wie vor so beliebt sind, auch wenn die Zinsen nicht unbedingt verlockend sind und die Inflation die Zinserträge auffrisst. Aber Sicherheit steht oft an erster Stelle.

Verantwortung verteilt auf acht Schultern

Für die Strategie verantwortlich ist ein Multi Asset-Team, bestehend aus vier Herren, das für die Anlagephilosophie und die bisher generierten Ergebnisse mehrfach ausgezeichnet wurde. Der Hauptverantwortliche heißt Thomas Romig. Er begann seine Karriere vor fast 25 Jahren im Asset Management bei ADIG Investment. Vor seinem Wechsel zu Assenagon war er Leiter Multi Asset Management bei Union Investment, verantwortlich für vier verschiedene Strategien mit insgesamt rund 12 Milliarden Euro.

Assenagon I Multi Asset Conservative (ISIN: LU1297482736)

Seit 2015 verantwortet er den Bereich Multi Asset Portfolio Management bei Assenagon. Dazu gesellen sich Thomas Handte (CFA), René Reißhauer und Christian Schütz. Handte arbeitet ebenfalls seit 2015 bei Assenagon im Bereich Multi Asset Portfolio Management und dies als Senior Portfoliomanager. Seine vorherigen Stationen waren Union Investment (Multi Asset-Strategien), Cominvest (Multi Asset-Portfolios) und Dit (Portfoliomanager). Reißhauer (Diplom-Wirtschaftsmathematiker) ist im Team derjenige mit der längsten Historie bei Assenagon, denn er ist dort bereits seit 2010 als Senior Portfoliomanager tätig.

Davor war er bei Allianz Global Investors und Cominvest tätig. Schütz (CAIA) stieß erst im November 2021 zum Team, davor verwaltete er systematische Multi Asset-Strategien bei Mainfirst. Die namentlich mehrmals genannten Stationen sind kein Zufall, die Herren haben in verschiedenen Konstellationen bereits früher zusammengearbeitet

3M-Ansatz: Multi Asset, Multi Instrument und Multi Management

Mit Multi Asset ist das Anlageuniversum gemeint: Dieses beinhaltet Aktien, Anleihen, Alternative Investments und Rohstoffe. Multi Instrument wird durch die große Auswahl an Vehikeln, die dem Team zur Verfügung stehen, definiert. Daraus selektiert das Management-Team dann das effizienteste und attraktivste Investment (wie Aktie, ETF, Zielfonds). Das erfolgversprechendste wird dann unter Berücksichtigung der Kosten und Risiken ausgewählt. Multi Management: Dabei handelt es sich um die zahlreichen Anlageexperten weltweit, von deren Know-how man profitiert. Assenagon kann auf mehr als 100 Kooperationspartner zurückgreifen.

Die Ziele und Bandbreiten des Assenagon I Multi Asset Conservative

Eine fest definierte Zielrendite gibt es nicht. Romig und sein Team wollen die Peergroup outperformen. Die Volatilität soll 3 bis 6 Prozent p.a. betragen, und die Ausschüttung soll bei 2,5 Prozent p.a. liegen (keine Garantie). Die Aktienquote (physisch) beträgt 10 bis 40 Prozent und das Portfolio ist aufgrund der Durationsbandbreite (0 bis 3 Jahre) kaum zinssensitiv. Rohstoffe können bis zu 10 Prozent des Portfolios ausmachen, und der Fremdwährungsanteil liegt zwischen 0 und 25 Prozent. Das Management-Team trifft sämtliche Anlageentscheidungen aus Sicht eines Euro-Anlegers, daher werden Fremdwährungen in aller Regel abgesichert.

Elfmeter ohne Torhüter und Aktivität

Erkennt Romig am Aktienmarkt eine Investment-Gelegenheit, die ein extrem attraktives Chance-/Risiko-Verhältnis mitbringt, also eine Art Elfmeter ohne Torhüter, kann die Aktienquote auch mal kurzfristig über die (physische) 40 Prozent-Quote steigen. Nicht nur zwischen den Anlageklassen, sondern auch innerhalb der Anlageklassen zeigt sich das aktive Management. So wird beispielsweise die Duration opportunistisch gesteuert.

Diese lag in den Jahren 2019 und 2020 kurzfristig bei knapp 3 Jahren, während die durchschnittliche Duration bei lediglich 1,2 Jahren liegt. Besonders Stressphasen an den Märkten eignen sich, um die Duration erhöhen. Dies geschieht dann durch Engagements in US-Treasuries, Staatsanleihen aus anderen Industrieländern werden nur sehr selten eingesetzt. Lieber konzentriert man sich auf der Anleihenseite auf den Bereich Credit, wie zum Beispiel Staatsanleihen Schwellenländer, Unternehmensanleihen oder Hochzinsanleihen. Das Fondsmanagement investiert unabhängig einer Benchmark.

ESG-Kriterien (Art. 8 SFDR) werden im Auswahlprozess berücksichtigt. Die Auswertung verschiedener kurz- und mittelfristiger Indikatoren bildet die Basis der Risikopositionierung. Auch die Korrelationseigenschaften der einzelnen Investmentthemen in Phasen rückläufiger Kursentwicklungen werden bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt. Denn nur so kann das anvisierte Chancen-/Risikoverhältnis des gesamten Portfolios erreicht werden.

Warum Assenagon I Multi Asset Conservative

Es gibt viele Strategien, die sich in der Peergroup Mischfonds defensiv Welt tummeln, warum also sollten sich Anleger für diese Strategie entscheiden oder wenigstens als Beimischung in einem Portfolio berücksichtigen? Was unterscheidet den Fonds von den Mitbewerbern?

Dazu der Hauptverantwortliche Thomas Romig: „Wir managen den Fonds nach den drei Leitgedanken Aktivität, Flexibilität und Diversifikation. Wir haben die feste Überzeugung, dass durch eine aktive Allokation, Benchmarkunabhängigkeit sowie durch die Nutzung unterschiedlicher Investmentthemen und Instrumente Mehrwert geschaffen wird. Zahlreiche Kunden bestätigen uns, dass wir vor allem den konservativen Bereich des Portfolios anders ausrichten. So fahren wir nur die vermeintlich sicheren Häfen der Staatsanleihen von Industrieländern an, wenn die Winde sehr heftig wehen. Ansonsten meiden wir dieses Segment teilweise komplett. Somit haben wir eine deutlich geringere Duration als der Wettbewerb. Natürlich profitieren wir im Team infolge der langen Zusammenarbeit von den erprobten und vor allem robusten Abläufen des Investmentprozesses und können auch, wenn nötig, Überzeugungen infolge schlanker Prozesse schnell umsetzen.“

Portfolio und aktuelle Ergebnisse

Per Ende Mai war Credit mit knapp 45 Prozent die am höchsten gewichtete Assetklasse, es folgen Aktien mit rund 43 Prozent, Renten mit 11 Prozent und Alternative Investments mit fast 10 Prozent. Seit Jahresbeginn legt der Fonds um 5,6 Prozent zu, die letzten 12 Monate steht ein Plus in Höhe von 12 Prozent und über 3 Jahre 6,7 Prozent. Das Fondsvolumen beträgt rund 473 Millionen Euro (per 31.05.2024).

Selbes Team, selbe Strategie, andere Quoten

Dasselbe Team managt mit demselben Investmentprozess auch den Assenagon I Multi Asset Balanced (ISIN: LU2339726577), der in der Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt gelistet wird. Der Fonds wird im Dezember drei Jahre alt und unterscheidet sich zum Conservative unter anderem durch die physische Aktienquote, die beim Balanced innerhalb der Spanne von 30 bis 65 Prozent gesteuert werden kann. Zudem kann der Fremdwährungsanteil bis zu 40 Prozent betragen, und die angestrebte Volatilität pro Jahr notiert bei 5 bis 9 Prozent.

Assenagon I Multi Asset Balanced (ISIN: LU2339726577)