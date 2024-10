Eine ertragreiche Spielwiese auf der Anleihenseite bieten seit einigen Jahren sogenannte Corporate-Hybrid-Anleihen. Dabei handelt es sich um Unternehmensanleihen im Nachrang, welche seit rund zehn Jahren auf dem Markt erhältlich sind. Gekennzeichnet sind diese Anleihen dadurch, dass durch die Emission in der Regel je zur Hälfte Eigen- und Fremdkapital entsteht.

Zusatzrenditen mit dem Bantleon Select Corporate Hybrids

Dies hat zur Folge, dass die Ratingagenturen aufgrund der Nachrangstruktur der Anleihen diese in der Regel zwei Stufen tiefer einstufen als normale Unternehmensanleihen, obwohl die Ausfallwahrscheinlichkeit identisch ist. Im Fall einer Insolvenz werden die Gläubiger im Nachrang erst nach allen anderen Verbindlichkeiten bedient, allerdings ist dieses Risiko bei einwandfreien Emittenten zu vernachlässigen (gemäß Moodys Ausfallstatistik).

Egal, ob Hybrid oder normale Unternehmensanleihe, das Risiko ist bei beiden Ausgestaltungen gleich hoch. Dafür erhält der Investor eine durchschnittliche Zusatzrendite von rund 2,5 Prozentpunkten per annum on top zur Senioranleihe, was doch recht üppig erscheint. Für dieses Teilsegment hat Bantleon mit dem Bantleon Select Corporate Hybrids (ISIN: LU2038755174) einen entsprechenden Fonds lanciert.