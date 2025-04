Bellevue-Fonds nimmt den Kampf gegen Übergewicht in den Blick

Seit einiger Zeit ist in den Medien immer wieder von einer Abnehmspritze die Rede – in diesem Zusammenhang stehen die Namen Novo Nordisk und Eli Lilly im Fokus. Da das Thema Fettleibigkeit ein immer größer werdendes Problem ist haben die Healthcare-Experten von Bellevue Asset Management mit dem Bellevue Obesity Solutions einen Fonds speziell für dieses komplexe Thema lanciert.

Aber nun der Reihe nach: Medizinische Fortschritte und unsere Lebensweise sorgen dafür, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten stetig angestiegen ist. Allerdings sorgen zu wenig Bewegung aufgrund sitzender Tätigkeiten und der übermäßige Verzehr von industriell hochverarbeiteten Lebensmitteln zu sogenannten Wohlstandskrankheiten. Die Menge an Zucker und gesättigten Fettsäuren, die viele Menschen zu sich nehmen, begünstigen in Kombination mit zu wenig Bewegung nachweislich Übergewicht sowie Fettleibigkeit (Obesity).

Der größte Teil von Fett und Zucker wird von unserem Körper in den Fettzellen gespeichert, um in schlechten Zeiten darauf zurückgreifen zu können. Doch kennen die meisten Menschen in den entwickelten Ländern schlechte Zeiten nicht mehr, und wenn dann noch körperliche Bewegung fehlt, sind häufig Übergewicht (BMI über 25) und Fettleibigkeit (BMI über 30) die Folge. Nach neuesten Schätzungen sind bereits jetzt rund 40 Prozent der Weltbevölkerung davon betroffen, und sollte dieser Trend anhalten, werden es in circa zehn Jahren voraussichtlich schon 50 Prozent sein.