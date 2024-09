Lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Fisch weltweit vor etwa 50 Jahren noch bei knapp unter 10 Kilogramm, hat sich dieser mittlerweile etwas mehr als verdoppelt. Die Folge: In manchen Gebieten sind die Meere überfischt. Genau deshalb stammt mittlerweile etwa jeder zweite Fisch, der auf dem Teller landet, aus einer Aquakultur. Eine weiter wachsende Weltbevölkerung wird diesen Trend voraussichtlich weiter antreiben. Außerdem finde eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten statt, gesundes Protein ist gefragt. Abgesehen davon, sind die Bewertungen so niedrig wie lange nicht mehr.

Asien stellt alles in den Schatten

Vor allem aus dem asiatischen Raum erwarten die Fondsmanager weitere Wachstumsimpulse, wobei China hierbei in einer anderen Liga zu spielen scheint. Denn für China erwartet die OECD für das Jahr 2025 einen Fischverbrauch von insgesamt knapp 70 Millionen Tonnen, also sieben Mal so hoch wie in Nordamerika und etwa dreimal mehr als in Europa. Bereits jetzt schon konsumiert China fast 40 Prozent der weltweiten Produktion. Also entsteht hier eine stabile Nachfrage, die die nächsten Jahre wohl weiter steigen wird.

Giftiges Lebensmittel

Aquakultur wird in den Medien immer wieder aufgegriffen: So kann man beispielsweise immer wieder lesen, dass der Mensch bereits mit einer Portion Zuchtlachs seinen kompletten Jahresbedarf an Antibiotika abdecken könnte, da die Fische damit vollgepumpt werden, und diese Meinung ist nach wie vor weit verbreitet. Und wenn die Medien es auf die Spitze treiben wollen, schreiben sie auch mal gerne von einem „giftigen Lebensmittel“, wenn es um gezüchtete Lachse geht.