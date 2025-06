Fonds der Woche: Der Cybersecurity Leaders im Portrait

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Genau in diese Unternehmen investiert Dirk Althaus, seit Auflage im April 2023 Fondsmanager des Cybersecurity Leaders . Bereits seit mehr als sieben Jahren managt er erfolgreich ein Wikifolio-Zertifikat mit Fokus auf Cybersecurity . Seit zwei Jahren ist er als Fondsmanager bei der ICM Investmentbank für den Cybersecurity Leaders Fonds verantwortlich.

Es ist einige Zeit her, da war ein Subsektor innerhalb der Technologie-Branche eine Nische, es gab wenig Unternehmen zur Auswahl, er steckte noch in den Kinderschuhen. Die Rede ist von „Cybersecurity“ . Dieser Sektor umfasst alle Unternehmen und Technologien, die darauf spezialisiert sind, Computersysteme, Netzwerke, Daten und digitale Infrastrukturen vor Angriffen, Bedrohungen und unbefugtem Zugriff zu schützen.

Dirk Althaus ist für den Cybersecurity Leaders hauptverantwortlich. Die finale Titelauswahl liegt also bei ihm, aber das Fondsmanagement ist klar als Teamansatz organisiert. Es handelt sich um ein kleines Team, ergänzt durch ein großes Netzwerk an IT- und Cybersecurity-Experten, auf dessen Input regelmäßig zurückgegriffen wird.

Gerade in einem so spezialisierten Bereich ist nach Ansicht von Althaus der Austausch entscheidend für die Qualität der Entscheidungen. Die Zielrendite des Fonds gibt der Manager mit 20 Prozent pro Jahr an, dies entspricht dem Ergebnis, das mit seinem Wikifolio im Schnitt seit Gründung erzielt wurde. Im vergangenen Jahr hat Althaus das Ziel mit knapp 16 Prozent nicht ganz erreicht.