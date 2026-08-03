Kaum ein Faktor beschäftigt die Kapitalmarktforschung derzeit so sehr wie Momentum: Aktien , die zuletzt überdurchschnittlich gut liefen, tun dies tendenziell auch weiterhin. Kapital fließt bevorzugt in die Gewinner, institutionelle Investoren verstärken die Trends zusätzlich. Der Effekt gilt als eine der robustesten und am besten dokumentierten Anomalien der Kapitalmarktforschung, seine Wurzeln reichen bis zu Robert A. Levys Konzept der „relativen Stärke“ aus den 1960er-Jahren zurück.

Momentum-Faktor im Dax

Auch für deutsche Aktien ist das Thema hochaktuell: Der Dax hat 2025 mit +23 Prozent bereits das dritte Rekordjahr in Folge hingelegt, doch rund 75 bis 80 Prozent des Kursplus entfielen auf nur vier bis fünf Titel wie Rheinmetall, Siemens Energy, SAP, Telekom und Allianz. Wer also nicht in den richtigen Werten investiert war, blieb deutlich zurück. Genau hier setzt ein regelbasierter Momentum-Ansatz an.

Grund genug, einen Fonds vorzustellen, der konsequent auf dieses Prinzip setzt, und zwar exklusiv auf deutsche Aktien: der Deutsche Aktien System (ISIN: LU1687254851). Eine Besonderheit vorab: Der Fonds ist älter, als es sein Erfolgslauf der letzten Jahre vermuten lässt. Erst eine grundlegende Neuausrichtung im März 2022 verwandelte ihn in die Strategie, die wir nachfolgend vorstellen.

Das Unternehmen

Verantwortlich für den Fonds ist die Torendo Capital Solutions mit Sitz in Langenfeld, die Mitte 2017 gegründet wurde und im März 2018 mit dem Deutsche Aktien System ihren ersten – und bis heute einzigen – Fonds auflegte. Gesellschafterin mit einem Anteil von 35 Prozent ist die P.A.M. Prometheus Asset Management.

Torendo hat sich, ebenso wie die P.A.M., vollständig auf die Entwicklung systematischer, rein regelbasierter Handelssysteme und deren Umsetzung im Rahmen von Investmentfonds spezialisiert.

Verantwortlich für den Fonds zeichnen zwei Köpfe, die ihre jeweiligen Konzepte unabhängig voneinander entwickelt haben: André Kunze ist verantwortlich für das Stockpicking-Modell Map¬Score, Roman Kurevic für das Timing-Modell Map Trend. Den Deutsche Aktien System managt er seit dem 1. März 2022.

Roman Kurevic ist Gesellschafter von Torendo und verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung als Aktien- und Derivatehändler. Er ist der Systementwickler von Map Trend sowie des ergänzenden Handelssystems Confirmed Hilo. Wichtig für die Einordnung: Da es sich um eine rein regelbasierte, systematische Anlagestrategie handelt, besteht kein klassisches Ein-Personen-Risiko, die konkrete Umsetzung (Ordering) erfolgt durch weitere Team-Mitglieder.

Schleppender Start

Hier wird es interessant, denn der Fonds ist älter, als sein jüngerer Erfolgslauf vermuten lässt. Ursprünglich wurde der Deutsche Aktien System im März 2018 aufgelegt und basierte auf einem bereits 2012 gestarteten Wikifolio von Roman Kurevic.

Die Fondsstrategie fußte damals ausschließlich auf dessen Handelssystem Map Trend: Jede Aktie wurde zunächst nur mit rund 1 Prozent des Fondsvermögens gewichtet, sodass bei Vollinvestition 100 der 160 Titel aus dem Anlageuniversum einen positiven Trend aufweisen mussten.

Diese breite Streuung sorgte zwar für ein exzellentes Risikomanagement – der Fonds verlor in der Corona-Krise beispielsweise weniger als 15 Prozent, während der Dax um über 38 Prozent nachgab –, bremste aber die Performance in vielen Marktphasen spürbar aus. In der Folge schrumpfte das Fondsvolumen von gut 10 Millionen Euro auf rund 4,5 Millionen Euro.

Frischer Wind

Die Wende kam am 1. März 2022: An diesem Tag integrierte André Kunze sein neu entwickeltes Momentum-Modell Map Score für ein deutlich konzentrierteres Stockpicking, während Kurevics Map Trend gleichzeitig um von Kunze über Jahre entwickelte, systematische Ansätze ergänzt und optimiert wurde. Seither bilden beide Systeme gemeinsam die Grundlage der heutigen Strategie.

Die Idee

Die eigentliche Initialzündung für Map Score gab es bereits Anfang 2020: André Kunze hatte sich intensiv mit dem Konzept der relativen Stärke von Robert A. Levy aus den 1960er-Jahren auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass Momentum – im Gegensatz zu Value-, Growth-, Dividenden- oder Low-Vola-Strategien – über Jahrzehnte hinweg eine robuste und vergleichsweise konstante Outperformance liefert, während andere Faktorstrategien immer nur phasenweise überzeugen. Diese Erkenntnis war der Ausgangspunkt für eine knapp zweijährige Entwicklungs- und Testphase auf Basis langfristiger historischer Marktdaten, aus der schließlich Map Score hervorging.

Die Philosophie

Angestrebt wird, auf lange Sicht mindestens eine vergleichbare Rendite wie der breite deutsche Aktienmarkt zu erzielen – bei gleichzeitig halbiertem maximalem Verlust. Das Anlageuniversum umfasst sämtliche 160 Titel aus Dax, M-Dax, S-Dax und Tec-Dax. Interne Benchmark ist der von Torendo selbst berechnete D.iX Deutschland-Index, der alle 160 Titel gleich gewichtet und inklusive Dividenden abbildet. Nachhaltigkeitskriterien im Sinne von Branchen- oder Länderausschlüssen kommen nicht zum Einsatz, der Ansatz agiert komplett benchmarkfrei.

Der Prozess

Die Titelauswahl erfolgt systematisch, momentumorientiert und zu 100 Prozent quantitativ – für subjektive oder emotionale Einflussfaktoren bleibt kein Raum. Als Research-Ressource genügen ausschließlich kursbezogene Daten, hierfür greift das Management auf Morningstar Direct zurück. Kern des Prozesses ist das Zusammenspiel zweier unabhängiger Handelssysteme: Map Score (der Momentum-Filter) bewertet wöchentlich, jeweils auf Basis der Freitagsschlusskurse, das Momentum-Ranking aller 160 Titel des Anlageuniversums. Nur die Top 20 kommen grundsätzlich für eine Aufnahme ins Portfolio infrage.

Map Trend (der Timing-Filter) prüft täglich, ob sich eine Aktie noch in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Grundlage ist eine Kombination unterschiedlicher technischer Indikatoren, unter anderem kurz- und mittelfristige exponentielle gleitende Durchschnitte, ergänzt um ein individuelles, von der jüngeren Kurshistorie abhängiges Risiko-Toleranz-Budget je Aktie sowie eine mathematische Bestimmung neuralgischer Kursniveaus.

Aufgenommen wird eine Aktie nur, wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: Top-20-Ranking bei Map Score und bestätigtes Kaufsignal von Map Trend. Neue Positionen werden – je nach Signalstärke – entweder direkt voll oder in zwei Schritten (je halbe Position) aufgebaut, wobei volle Positionen deutlich häufiger vorkommen. Verkaufssignale können sowohl von Map Trend (Bruch des Aufwärtstrends) als auch von Map Score (Herausfallen aus dem Top-Momentum-Ranking) ausgelöst werden.

Kriterien & Grenzen

Jede Position wird mit einem Startgewicht von knapp 5 Prozent aufgenommen. Übersteigt eine Position 6 Prozent des Fondsvermögens, werden Teilgewinne bis zurück auf die Ursprungsgewichtung realisiert. Fällt eine Position auf 4 Prozent, wird sie – in der Praxis eher selten, da schwächere Titel meist schon vorher aus dem Momentum-Ranking fallen – wieder aufgestockt.

Abgrenzung zum Wettbewerb

Das Management sieht den USP des Fonds in fünf Punkten: dem Ausschluss emotionaler und subjektiver Einflussfaktoren durch den rein systematischen Ansatz; einer hochvariablen Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent, wie sie klassische Aktienfonds nicht bieten; einem hochkonzentrierten Portfolio mit bei Vollinvestition 20 Titeln; der konsequenten Gleichgewichtung aller Titel, die trotz der Konzentration keine erhöhten Einzelwertrisiken entstehen lässt; sowie einem eigenentwickelten Momentum-Konzept, das sich von klassischen, an Levy bzw. MSCI orientierten Momentum-Modellen bewusst abgrenzt.

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement des Fonds fußt auf drei Säulen. Säule 1 ist die konsequente Gleichgewichtung: Alle Einzeltitel werden mit rund 5 Prozent gleich gewichtet und laufend rebalanciert – anders als etwa im Dax, wo allein die vier größten Werte einen Anteil von fast 40 Prozent ausmachen.

Säule 2, die mit Abstand wichtigste, ist die flexible Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent: Sie ergibt sich nicht aus einem übergeordneten Indikator, sondern aus der Summe der Einzeltitelbewertungen durch Map Trend und Map Score – fällt eine Aktie aus dem Portfolio, sinkt die Aktienquote entsprechend, ohne dass zwingend ein Ersatztitel bereitsteht.

Säule 3 ist eine Fat-Tail-Absicherung: Ergänzend setzt der Fonds je nach Marktumfeld auf den Kauf von Call-Optionen auf die Volatilität, um sich – vor allem in fortgeschrittenen Bullenmärkten bei niedriger Volatilität und damit günstigen Absicherungskosten – gegen starke Abverkäufe zu wappnen.

Die Performance

Seit der Neuausrichtung am 01. März 2022 erzielte der Deutsche Aktien System bis zum 15. Juli 2026 eine Rendite von +9,74 Prozent pro Jahr, gegenüber +5,10 Prozent pro Jahr für den D.iX Deutschland-Index. Noch deutlicher fällt der Unterschied auf der Risikoseite aus: Der maximale zwischenzeitliche Verlust lag im Fonds bei -14,98 Prozent, in der Benchmark hingegen bei -27,61 Prozent – nahezu doppelt so hoch.

Auch der Blick auf die einzelnen Kalenderjahre zeigt ein differenziertes, aber überzeugendes Bild: Im Krisenjahr 2022 verlor der Fonds lediglich 4,49 Prozent, während der D.iX um 13,14 Prozent nachgab. 2023 hinkte der Fonds mit -2,52 Prozent der mit +14,44 Prozent sehr starken Benchmark hinterher – ein Jahr, das zeigt, dass auch ein Momentum-Ansatz nicht immer vorne liegt.

2024 drehte das Bild mit +4,62 Prozent gegenüber -2,55 Prozent wieder zugunsten des Fonds, und 2025 setzte sich der Fonds mit +34,88 Prozent gegenüber +21,59 Prozent deutlich ab. Damit gewann der Deutsche Aktien System auch die „Fondsliga 2025“ des Portfolio Journal vor der Dax-, M-Dax- und Tec-Dax-Entwicklung. Im laufenden Jahr 2026 liegt der Fonds per Ende Juni mit +14,29 Prozent erneut deutlich vor dem D.iX (+5,57 Prozent).

Interessante Beimischung jenseits klassischer Dax-ETFs

Der Deutsche Aktien System zeigt, was ein konsequent regelbasierter Momentum-Ansatz auf dem deutschen Aktienmarkt leisten kann – vorausgesetzt, man lässt ihm die nötige Zeit zur Reifung. Erst die Neuausrichtung 2022, mit der dann ein konzentriertes, eigenentwickeltes Momentum-Stockpicking (Map Score) auf ein bewährtes, flexibles Timing-Modell (Map Trend) traf, hat aus einem soliden Risikomanager einen echten Renditebringer gemacht.

Dass beide Elemente von unterschiedlichen Köpfen unabhängig voneinander entwickelt wurden, sorgt dabei für eine gesunde Aufgabenteilung im Investmentprozess. Anlegern muss klar sein, dass ein derart konzentriertes Portfolio mit nur 20 Titeln auch überdurchschnittliche Schwankungen einzelner Positionen mit sich bringen kann, und 2023 hat gezeigt, dass auch dieser Ansatz nicht in jedem Marktumfeld vorne liegt.

Die Kombination aus deutlich reduziertem Drawdown und langfristig überdurchschnittlicher Rendite macht den Fonds aber zu einer interessanten Beimischung für Anleger, die sich für den deutschen Aktienmarkt jenseits des klassischen Dax-ETFs interessieren.