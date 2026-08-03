Fonds der Woche: Deutsche Aktien System im Porträt
Kaum ein Faktor beschäftigt die Kapitalmarktforschung derzeit so sehr wie Momentum: Aktien, die zuletzt überdurchschnittlich gut liefen, tun dies tendenziell auch weiterhin. Kapital fließt bevorzugt in die Gewinner, institutionelle Investoren verstärken die Trends zusätzlich. Der Effekt gilt als eine der robustesten und am besten dokumentierten Anomalien der Kapitalmarktforschung, seine Wurzeln reichen bis zu Robert A. Levys Konzept der „relativen Stärke“ aus den 1960er-Jahren zurück.