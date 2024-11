Fonds der Woche Die Königsklasse des Aktien-Portfoliomanagements

Im Portfolio des Mischfonds der genannten Fondsmanager wurden zumeist Aktien, Anleihen und Cash allokiert, und zwar mit einer recht flexiblen Quotensteuerung. Betrachtet man seit Fondsauflage 2008 die allokierten Aktien-Positionen isoliert, so erkannten die beiden Ende 2021, dass die Outperformance gegenüber dem MSCI World rund 4 Prozent pro Jahr betrug. Das war der Startschuss für die Auflage am 23. September 2022 des Gané Global Equity Fund.

Im Portfolio des Mischfonds der genannten Fondsmanager wurden zumeist Aktien, Anleihen und Cash allokiert, und zwar mit einer recht flexiblen Quotensteuerung. Betrachtet man seit Fondsauflage 2008 die allokierten Aktien-Positionen isoliert, so erkannten die beiden Ende 2021, dass die Outperformance gegenüber dem MSCI World rund 4 Prozent pro Jahr betrug. Das war der Startschuss für die Auflage am 23. September 2022 des Gané Global Equity Fund.

Gané unterscheidet drei Arten von Events: Veränderungen in der Kapitalstruktur (Aktienrückkäufe, Kapitalerhöhungen, Spaltungen, Verschmelzungen usw.), Veränderungen in der Aktionärsstruktur (zum Beispiel Übernahmen) und operative Katalysatoren (Wachstumsdynamik, Margendynamik, Steigerung des ROIC). Während bei dem eingangs erwähnten Mischfonds alle drei Arten berücksichtigt werden, fokussieren sich Muhle und Rathausky beim Gané Global Equity Fund im Event-Teil ausschließlich auf eine Art, nämlich auf die operativen Katalysatoren.

Warum wurde gerade diese Event-Komponente ausgewählt? Im Hause Gané hat man ganz genau analysiert, mit welcher der drei Event-Kategorien man in den letzten 15 Jahren besonders erfolgreich war, und dies ist das Ergebnis. Empirische Untersuchungen haben das ebenfalls noch bestätigt. In diese Event-Gruppierung fallen Unternehmen, die durch eine große operative Dynamik auf lange Sicht zu den Gewinnern zählen.

Langfristige Wachstums- und Margendynamik

Das sind die Charaktereigenschaften der Geschäftsmodelle, nach denen die Fondsmanager Ausschau halten. Im dem Zusammenhang sind drei Kriterien maßgebend: die Kapitalrentabilität sowie die Rohertragsmarge. Beide sollten so hoch wie möglich sein. Zudem werden weniger kapitalintensive Geschäftsmodelle bevorzugt, da diese erfolgreicher sind als kapitalintensive. Anhand des MSCI World Index hat man festgestellt, dass die Rendite-Unterschiede in Bezug auf diese drei Parameter extrem hoch sind und diese damit recht zuverlässig als Outperformance-Merkmal taugen

Das Gané Scoring Model

Mittels des Gané Scoring Model werden Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Das Scoring Model beinhaltet 30 qualitative und quantitative Faktoren. Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen überhaupt zu einem langfristigen Portfolio-Kandidaten werden kann, ist, dass es in allen vier Teilbereichen mindestens 70 Prozent der maximal möglichen Punktzahl erreicht. Ausnahmen sind starke kurzfristige Events, da dann eine solch tiefgehende Analyse nicht von Bedeutung ist. Mit diesem Scoring Model werden natürlich nicht nur neue Ideen generiert, sondern die bestehenden allokierten Titel regelmäßig überprüft.

Grafik: Komponenten des Gané Scoring Model

© Gané

Portfolio versus MSCI World und Dax 40

Das sind die Zahlen zu Rohertragsmarge sowie Kapitalrentabilität der Titel bzw. des gesamten Portfolios im Vergleich zu den beiden bekannten Indizes. Die durchschnittliche Kapitalrentabilität des Fondsportfolios liegt rund 100 Prozent über dem Durchschnitt des MSCI World, die Rohertragsmarge ist um circa 50 Prozent höher. In Summe finden Anleger also ein qualitativ gut positioniertes Portfolio vor.

Grafik: Vergleich mit Dax und MSCI Welt

© Gané

Der Trichter fehlt

Wenn man sich Präsentationen von Fonds bzw. deren Investmentprozesse anschaut, sieht man sehr häufig einen Trichter: Oben in den ersten Trichter wird das komplette Anlageuniversum eingefüllt und dann durch verschiedene weitere Trichter (weitere Anforderungen an ein Investment) gefiltert, bis am Ende die potenziellen Portfolio-Titel übrigbleiben.

Gané geht hier einen anderen Weg, wie Uwe Rathausky erläutert: „Wir gehen nicht so vor, dass wir 10.000 Unternehmen oben in einen Trichter einkippen und unten spuckt uns ein Algorithmus die Portfoliotitel aus. Dafür sind die Zusammenhänge aus Value und Event, für das Verständnis und die Güte eines Geschäftsmodells für zukünftige Preis-Menggengerüste und die Management-Qualität zu komplex, was sich nicht einfach aus der Vergangenheit oder über ‚reversion to the mean‘ oder ähnlichem extrapolieren lässt. Wir führen schon seit über 20 Jahren eine Liste mit rund 150 ‚wunderbaren‘ Unternehmen. Manche fliegen raus, manche kommen neu hinzu und natürlich suchen wir aktiv nach neuen Unternehmen und – wie Warren Buffett zu sagen pflegt – ‚wir lassen uns von ihnen finden‘. Anhand unseres Gané Scoring Modells (GSM) mit qualitativen und quantitativen Faktoren stellen wir fest, dass es nur sehr wenige herausragende Unternehmen gibt, wie wir sie hoffentlich selektiert haben.“

Konzentriertes Portfolio und regionale Allokation

Von Beginn an zeigt der Fonds ein konzentriertes Portfolio mit derzeit 27 Titeln. Es gibt zwar keine fest definierten Grenzen mit Blick auf die Anzahl; es ist allerdings so, dass die Manager die Titel sehr bewusst aussuchen und keine hohe Umschlagshäufigkeit anstreben. Die Titelanzahl sollte sich zwischen 25 und 30 auf Dauer einpendeln. Denn ein neues Investment sollte stark genug sein, um ein bestehendes verdrängen zu können.

Die Verantwortlichen sind aktive Stockpicker. Bezogen auf die Regionen ist es den Verantwortlichen wichtig, dass sie die Rechnungslegung verstehen und sich auf Corporate Governance und Compliance verlassen können. Daher stehen die USA, Schweiz, Deutschland, Europa für die aktuelle Länderverteilung, die seit Auflage sehr stabil ist.

Die Performance

Gleich nach Auflage startete der Fonds stark, konnte eine entsprechende Outperformance gegenüber dem MSCI World erzielen., die mittlerweile geschmolzen ist. Die Gründe dafür: Im Portfolio waren zwar Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon allokiert, nicht aber Nvidia. Das und die Gewichtungen im Vergleich zum MSCI verzerren das Bild etwas.

So steht seit Auflage ein Plus in Höhe von knapp 34 Prozent bei einer Volatilität von rund 13 Prozent über die letzten 12 Monate. Die Schwankungsbreite liegt etwas über dem Durchschnitt der Peergroup, da man weniger Rücksicht auf die Schwankungsbreite nimmt, sondern vielmehr eine langfristige Outperformance im Blick hat.