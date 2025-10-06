Der Earth Gold Fund UI liegt seit Jahresbeginn mehr als 100 Prozent im Plus. Um die Schwankungen gering zu halten, setzen Joachim Berlenbach und sein Team auf eine breite Streuung.

Warum der Hebel auf den Goldpreis jetzt greift und welche Fonds am besten laufen

Wenn man sich die Performance-Ranglisten aller Aktienfonds über alle Peergroups hinweg seit Jahresbeginn anschaut, so dominiert insbesondere der Goldminen-Sektor. Während der Goldpreis bereits seit längerem eine Aufwärtsbewegung zeigt, nehmen nun Goldminen-Aktien nach einer längeren Durststrecke richtig Fahrt auf.

Davon profitiert auch der Earth Gold Fund UI, der seit Jahresbeginn um mehr als 100 Prozent an Wert zulegen konnte und seit vielen Jahren zu den besten Fonds seiner Vergleichsgruppe gehört. Das erfahrene Management um Joachim Berlenbach konzentriert sich auf Aktien aus dem Edelmetallsektor – primär auf Gold- und Silberunternehmen, mit der Möglichkeit, selektiv auch Platin-Aktien beizumischen.

Im Zentrum stehen unterbewertete Titel mit Aufholpotenzial. Die Anlagestrategie basiert auf einer Kombination technischer und finanzieller Analyse. Besonders hervorzuheben ist die Fachkompetenz des Analystenteams, das aus Geologen, Bergbauingenieuren und Geophysikern mit operativer Erfahrung besteht – eine Expertise, die in der Branche selten zu finden ist. Der Fonds investiert grundsätzlich nicht in physisches Gold. Stattdessen liegt der Fokus ausschließlich auf Aktien von Produzenten, Entwicklungsunternehmen, sogenannten Developern, und Explorationsfirmen im Edelmetallsektor.

Die Historie

Goldminenaktien fungieren als gehebelte Spielart des Goldmarkts: Sobald der Goldpreis steigt, profitieren Minenunternehmen überproportional – da viele Produktionskosten fix sind, fließt ein hoher Anteil des Mehrerlöses direkt in den Gewinn. Ein zwei- bis dreifaches operatives Hebelverhältnis ist möglich.

Ein Beispiel: Liegen die Kosten bei 1.400 US-Dollar pro Unze und der Preis steigt von 1.900 US-Dollar auf 2.400 US-Dollar je Unze, verdoppeln sich die Gewinnmargen beim Produzenten – aus 500 US-Dollar werden 1.000 US-Dollar pro Unze. Bei den Produzenten liegen die Free-Cash-Flow-Margen derzeit auf historischen Rekordständen, teils sogar über 50 Prozent. Dies ist in den Aktienkursen noch gar nicht eingepreist.

Die Geschichte zeigt: In Bullenmärkten haben Minenaktien oft stärker performt als das Edelmetall selbst. Zwischen 2000 und 2011 stieg der Goldpreis um etwa 550 Prozent, während Goldminenaktien um 690 Prozent zulegten. Auch seit 2015 legten Mining-ETFs kräftiger zu: plus 182 Prozent versus plus 78 Prozent beim Gold. Eine solche Outperformance ist aktuell auch wieder zu beobachten. Doch Achtung: Der Hebel wirkt sich selbstverständlich in beide Richtungen aus.

Die Strategie

Die Volatilität im Goldsektor ist bekanntlich hoch aufgrund schwankender Rohstoffpreisen, geopolitischen Risiken, operativen Unsicherheiten sowie marktspezifischer Spekulation. Dagegen hilft unter anderem eine kluge Diversifikation. Der Earth Gold Fund UI investiert gezielt in kleinere, mittelgroße und größere Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf Mid-Cap-Value- und Growth-Werten, darunter Explorer, Developer und sogenannte Early-stage Producer, deren Lagerstättenpotenziale vom breiten Markt noch nicht (vollständig) erkannt sind oder die als Übernahmekandidaten Renditepotenzial haben.

Während große Produzenten in der Regel stabile Cashflows und Dividenden bieten und damit eine gewisse Grundstabilität ins Portfolio bringen, sorgen kleinere Explorations- und Entwicklungsfirmen für unternehmerisches Wachstumspotenzial und den entsprechenden Performancehebel. Insbesondere Developer – also Unternehmen, die sich in der Umsetzungsphase eines Projekts befinden – bieten oft ein attraktives Rendite-Risiko-Profil: Sie haben bereits Substanz durch Entdeckungen aufgebaut und sind auf dem Weg in die Produktion, wodurch sich das operative Risiko deutlich reduziert, Stichwort „de-risking“.

Ein weiterer zentraler Baustein ist die geografische Streuung. Berlenbach und sein Team investieren weltweit mit einem Fokus auf Regionen wie Südamerika, Afrika, Nordamerika und Australasien. Diese Diversifikation verringert die Abhängigkeit von lokalen politischen oder regulatorischen Entwicklungen und glättet regionale Konjunkturschwankungen.

Darüber hinaus balanciert der Fondsmanager das Portfolio gezielt aus zwischen Ländern mit etablierten Rechtsrahmen und solchen mit höheren Risiken, aber auch größerem Alpha-Potenzial.

Das Risikomanagement

Neben dieser strukturellen Diversifikation wird ein aktives Risikomanagement eingesetzt. So werden etwa risikoreichere Titel bewusst kleiner gewichtet. Gleichzeitig achtet das Fondsmanagement auf eine möglichst geringe Korrelation zwischen den Portfoliopositionen, was in Phasen starker Marktausschläge zu einer Dämpfung der Gesamtschwankung führen kann.

Das Marktumfeld

Der Goldpreis sowie ausgewählte Minenaktien konnten in den vergangenen Monaten stark an Wert gewinnen. Können Anleger jetzt noch einsteigen? Dazu Joachim Berlenbach: „Wir schätzen die mittel- bis längerfristige Preisentwicklung von Gold als äußerst positiv ein und haben in unserer langjährigen Erfahrung im Gold- und Rohstoffsektor selten einen derart starken Rückenwind für steigende Goldpreise erlebt.“

Die Gründe seien vielfältig: Zunehmende geopolitische Risiken erhöhten historisch betrachtet die Nachfrage nach sogenannten „Safe-Haven“-Assets wie Gold. „Wir erwarten eine zunehmende Flucht in sichere Häfen, insbesondere da die physische Goldnachfrage über das vergangene Jahrzehnt auf historisch niedrigem Niveau lag.“

Ein weiterer zentraler Faktor sei die globale De-Dollarisierung, insbesondere durch die verstärkten Goldkäufe von Zentralbanken, so Berlenbach. „Bei gleichzeitig wachsender Nachfrage und begrenztem Angebot – denn im Gegensatz zu Papierwährungen kann Gold bekanntlich nicht ,gedruckt' werden – sehen wir die aktuelle Goldhausse erst am Anfang. Das Potenzial in diesem Segment ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.“

Der Ausblick

Sollten wir uns also tatsächlich erst am Anfang eines strukturellen Bull Runs im Gold- und Goldminensektor befinden, können sich Investoren auf weitere Kurszuwächse freuen – wenngleich temporär Verschnaufpausen in Form von Rücksetzern möglich sind.