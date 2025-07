Im Vergleich zum breiten Aktienmarkt haben Werte aus Schwellenländern in den vergangenen Jahren schlecht abgeschnitten: Der durchschnittliche Verlust lag im Jahr 2022 in der Peergroup Schwellenländer-Aktien bei rund 16 Prozent, und damit schnitten die globalen Emerging Markets schlechter ab als die meisten Industrienationen.

Im Jahr darauf folgte eine moderate Erholung mit einem durchschnittlichen Plus von circa 6 Prozent, und 2024 lautet das Ergebnis 12,95 Prozent (Quelle: FVBS, Stand: 30. Juni 2025). Von 2020 bis 2024 erlitt der MSCI Emerging Markets einen kleineren Verlust in Höhe von rund 3,5 Prozent. Im selben Zeitraum legte der MSCI World um fast 60 Prozent zu.

Schwellenländer-Aktien setzen zur Aufholjagd an

Doch seit Jahresbeginn sieht die Welt anders aus, Aktien aus den Schwellenländern setzen zur Aufholjagd an. Selbst die Zollpolitik Trumps oder ein eventuell abnehmender Welthandel sind aktuell keine Störfeuer für die Börsen in den Emerging Markets. Seit Jahresbeginn legt der Schwellenländer-Aktienindex um etwa 15 Prozent zu und sorgt damit für ein besseres Ergebnis als der MSCI World, S&P 500 und weitere europäische Aktien-Indizes.

Viele Experten sind der Meinung, dass man die USA zwar nicht abschreiben sollte, die beste Phase allerdings, was das Wirtschaftswachstum und die Produktivität betrifft, könnte jedoch vorbei sein. Und was liegt da näher, als das Portfolio regional breiter aufzustellen und den USA-Anteil zu reduzieren? Dies passiert bereits in den Portfolios vieler globaler Fondsmanager, die in Richtung Europa umschichten und mittlerweile auch vermehrt Schwellenländer allokieren.

Bewertungen sprechen für Emerging Markets

Für ein Engagement in Aktien aus Schwellenländern sprechen auch die Bewertungen. Das KGV im MSCI Emerging Markets (erwartete Gewinne der kommenden zwölf Monate) liegt um die 13. Das ist zwar nicht extrem günstig, aber immer noch wesentlich attraktiver bewertet als Aktien aus Industrienationen. Zudem verzeichnen viele Schwellenländer unverändert ein schnelleres Wachstum im Vergleich zu entwickelten Ländern.

Einiges spricht also dafür, dass Schwellenländer ein Comeback erleben könnten. Doch wie sollten sich Investoren positionieren? Eine Möglichkeit sind Dividendenaktien aus Schwellenländern, auch wenn die Regionen wie Südkorea, Taiwan und China bei Anlegern nicht unbedingt erste Wahl sind, wenn es darum geht, in Titel mit attraktiven Ausschüttungen zu investieren.

Allerdings gibt es durchaus auch in den Emerging Markets attraktive Dividendentitel. Der Umstand, dass in den letzten Jahren die Ausschüttungsquote der Firmen aus Schwellenländern stark gestiegen ist, unterstreicht dies. Ein Fonds, der seit mittlerweile mehr als 10 Jahren erfolgreich in Dividendentitel aus den Emerging Markets investiert, ist der JPM Emerging Markets Dividend.

Dass ein Haus wie JP Morgan über ausreichend Ressourcen verfügt, wenn es um Schwellenländer-Expertise geht, steht außer Frage: Eine große Anzahl an Analysten und Länderspezialisten screenen das globale Anlageuniversum, die verantwortlichen Portfoliomanager greifen auf die Erkenntnisse der hauseigenen Research-Plattform zurück.

Die Titelauswahl

Die Dividendenrendite ist selbstverständlich eine wichtige Kennzahl, die im Rahmen des Selektionsprozesses relevant ist, doch nicht alles entscheidend. Denn was nützt beispielsweise eine Dividendenrendite von 8 Prozent, wenn das Unternehmen selbst kein oder gar ein negatives Wachstum aufweist.

Gesucht werden im Anlageuniversum Qualitätsunternehmen, die über stabile Fundamentaldaten verfügen, starke Bilanzen aufweisen und eine nachhaltige Dividendenzahlung ist ebenfalls Voraussetzung, um in das Portfolio zu gelangen. In Zeiten höherer Inflation wäre es zusätzlich wünschenswert, wenn die allokierten Firmen die höheren Kosten weitergeben können und ihre Preissetzungsmacht ausspielen. ESG-Kriterien werden ebenfalls berücksichtigt.

Ein Verkaufsgrund liegt vor, wenn zwar die Dividende und das -wachstum weiterhin positiv eingeschätzt wird, die Bewertung des Unternehmens jedoch so stark angestiegen ist, dass die Aktie nicht mehr attraktiv ist. Ein anderer Grund ist, wenn die Analysen ergeben, dass das Dividendenwachstum oder die Nachhaltigkeit der Zahlung nicht mehr gegeben ist und sich andere, attraktivere Opportunitäten bieten. Auch Kürzungen der Dividendenzahlungen können einen Verkauf auslösen, was jedoch sehr selten vorkommt, da im Vorfeld bereits entsprechend tiefgehende Analysen stattfinden.

Die Top-Aktien

Wenn man sich die Top Five (Stand: 30. Juni 2025) des JPM Emerging Markets Dividend anschaut, so sind die Fondsmanager aktuell unter anderem von folgenden Firmen überzeugt: Taiwan Semiconductor ist mit etwas mehr als 9 Prozent am höchsten gewichtet, gefolgt von Samsung Electronics (4,3 Prozent), Tencent (3,4 Prozent), Alibaba und HDFC Bank mit jeweils 3 Prozent. Allokiert werden im Schnitt 50 bis 80 Titel. Regional ist China mit rund 26 Prozent am stärksten vertreten, danach folgen Taiwan mit 17,7 Prozent, Korea mit rund 14 Prozent und Indien mit knapp 12 Prozent.

Rund 20 Prozent des Portfolios sollen in wachstumsorientierte Unternehmen investiert werden, deren Dividendenrendite mit weniger als 3 Prozent relativ niedrig ist. Ebenfalls mit einer Gewichtung von etwa 20 Prozent werden Unternehmen allokiert, die Investoren eine außerordentlich hohe Dividendenrendite (>6 Prozent) bieten. Und die restlichen 60 Prozent des Portfolios werden in Titel investiert, die eine Dividendenrendite von 3 bis 6 Prozent bieten. Die Ausschüttungen lagen in den vergangenen Jahren bei rund 4 bis 5 Prozent. Auf Fondsebene liegt die Dividendenrendite aktuell bei etwas mehr als 4 Prozent.

Fazit

Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis der Titel im Portfolio von knapp 11 Prozent und der zuvor genannten attraktiven Dividendenrendite kann der Fonds eine Alternative zu den klassischen Schwellenländer-Aktienfonds und ein Basisinvestment für den Portfoliobaustein Aktien Schwellenländer sein.