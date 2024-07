Wer abseits der etablierten Märkte investieren will, findet in den Schwellenländern oder in den noch kleineren Frontier Markets interessante Anlagemöglichkeiten. Während passive Strategien sich um die Hauptmärkte und die großen Titel kümmern, können sich marktkundige Experten mit aktiven Strategien um die kleineren Werte kümmern, welche oftmals nur im Blickfeld von wenigen Analysten sind. Einen solchen Fonds, der primär in kleine und mittlere Werte aus den Frontier und kleineren Emerging Markets investiert stellen wir diesmal vor.

In Summe werden mit 69 Managern 56 Fondsstrategien verwaltet. Dabei sind 95 Prozent aller Fonds als SFDR-Artikel 8 oder 9 eingestuft. Der Slogan „aktiv und verantwortungsbewusst“ ist hier treffend. Zuletzt wurde Evli 2024 von Morningstar als „Best Fund House Overall“ in Finnland und Schweden ausgezeichnet.

Aktuell vergeben sowohl Morningstar als auch FWW-Fundstars die Höchstnote mit 5 Sternen. 2023 und 2024 hat man seitens Lipper den Titel als bester EM-Fonds in Europa erhalten.

Das gesamte Management ist im selbst im Fonds investiert, um eine gleiche Interessenslage wie die Anleger zu verfolgen. Der Ansatz des Fonds weicht dabei deutlich von Mitbewerberprodukten ab und erweist sich als Musterbeispiel von aktivem Management – es wird losgelöst von einer Benchmark agiert, ein fundamental geprägter Bottom–Up-Ansatz verfolgt und in ein übersichtliches konzentriertes Portfolio (30 bis 40 Titel) investiert. Wir haben uns mit dem Management kurzgeschlossen, um ein paar Fragen zu stellen.

Was unterscheidet den Evli beziehungsweise Terra Nova Capital Advisors Ansatz von etwaigen Mitbewerbern?

Das Management erläutert uns hierzu 3 Punkte. Erstens: „Unsere Mission ist es, Aktien zu finden, die sich innerhalb der nächsten 12 Monate verdoppeln werden. Es gibt keine Ziele, die über der Benchmark liegen, nicht besser als 75 Prozent der Peers usw. Nur ein einfaches und klares absolutes Renditeziel.“

Der zweite Punkt lautet: „Die Strategie und Ausführung ist einzigartig. Die Investmentmanager sind tief in die Märkte eingetaucht, sie wollen jedes Unternehmen kennenlernen, bevor sie investieren. Dies ist der beste Weg, um die großen, wachsenden Qualitätsunternehmen zu finden, die sowohl das Potenzial als auch den Auslöser haben, ihren Aktienkurs innerhalb der nächsten 12 Monate zu verdoppeln. Diese Aktien werden nicht einmal von den lokalen Märkten beachtet, weshalb Reisen und persönliche Treffen ein Muss sind.“

Punkt drei: „Das Team konzentriert sich ausschließlich darauf, die beste Leistung zu erbringen. Das kleine und agile Team konzentriert sich zu 100 Prozent darauf, nur für diesen Fonds die bestmögliche Performance zu erzielen. Es gibt keine Mandate, keine Seitentaschen, keine Parallelfonds, nur dieses eine Produkt. Der Fonds hat eine Performancegebühr, die das Team dazu anreizt, die bestmögliche Rendite zu erzielen, ohne sich auf die Ansammlung von Vermögenswerten zu konzentrieren. Neben der Beteiligung an der Verwaltungsgesellschaft ist praktisch das gesamte Vermögen der Manager in diesem Fonds angelegt. Die Manager haben gleichgerichtete Interessen mit den Fondsanlegern.“

Selbstredend gibt es Regeln für die Titel, die für ein Engagement in Frage kommen: Diese müssen eine Mindestliquidität von mehr als 1 Million US-Dollar am Tag haben, die Bewertung des P/E muss billig, sprich unter 15 liegen und es sollen Aktien mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde US-Dollar sein.

Schaue dort, wo es viele Fische gibt

Um dem Ziel der Kursverdoppelung in 12 Monaten gerecht zu werden zeigt ein Blick auf die letzten 10 Jahre: Sucht man in etablierten Märkten – so haben dies lediglich 3 Prozent erreicht, schaut man in die großen Emerging Markets (BRIC + Korea + Taiwan) ist das 5 Prozent gelungen, in allen Frontier und Emerging Markets sind es dort 6 Prozent. Die anvisierte Kursverdoppelung binnen 12 Monaten ist somit schwer zu erzielen.

Daher gilt beim Fonds: Schaue dort, wo es viele Fische (Titel) gibt und gleichzeitig nur ein paar Fischer (Analysten/ Investoren). Diese findet man dann insbesondere in den kleinen Emerging Markets und den Frontier Markets. Über die Historie betrachtet, hat der Fonds sehr häufig gar keine im Index (MSCI Emerging oder Frontier Markets) notierten Titel, aktuell ist man mit 7 Prozent des Portfolios in Titel investiert, die in einem Index vertreten sind. Man ist also abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs. Um diese Unternehmen zu finden ist man weltweit unterwegs.

Entscheidet man sich für eine Investition in ein Unternehmen, arbeitet man aktiv mit diesem zusammen, um Werte zu schaffen, Potenziale freizulegen und die Unternehmensentwicklung zu fördern. Die nächste Frage betrifft die richtige Eingruppierung des Fonds, denn dieser wird je nach Anbieter unterschiedlich eingestuft. Von daher die Frage ans Management:

Der Fonds ist bei Morningstar unter Small/Mid Caps Emerging Markets gelistet, bei Fondsweb unter All Cap Emerging Markets – wie sehen Sie den Fonds selbst? Ist er nicht eher ein Frontier-Markets-Fonds?

Hierzu lässt uns das Management wissen: „Die Fondsweb-Kategorie ist aus Sicht der Fondsregeln korrekt, die Morningstar-Kategorie aus Sicht des Portfolioinhalts.“ Der Fonds investiert dort, wo es am einfachsten ist Aktien zu finden, die sich verdoppeln können. In der Regel ist das in den Frontier Markets, aber auch in viele Schwellenländer außerhalb der BRIC + Korea + Taiwan, der Fall. Bei diesen versteckten Perlen handelt es sich jedoch immer um kleine und mittelgroße Unternehmen.

Mit einem konzentrierten Portfolio von etwa 35 Titeln ist man oft nur in Frontier-Märkten investiert. Aber zum Beispiel sind die drei derzeit wichtigsten Länder nach Gewicht alle von MSCI als Schwellenländer eingestuft, das heißt Saudi-Arabien, die Türkei und Indonesien.

Trotzdem ist der aktive Anteil im Vergleich zu allen EM-Indizes extrem hoch, da der Fonds nicht in Large-Cap-Unternehmen investiert. Das macht den Evli Emerging Frontier Fund nicht nur zu einer sehr guten Absolute-Return-Anlage, sondern auch zu einer großartigen Diversifizierung des bereits bestehenden EM-Aktienengagements. Da Schwellenländer und insbesondere auch die Frontier Markets recht volatil sind und die Marktsituation mit einigen geopolitischen Störfeuern belastet sind, lautet unsere nächste Frage:

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg in dieses Segment, und wenn ja, warum?

Das Management erklärt und begründet das wie folgt: „Es ist immer ein guter Zeitpunkt für den Einstieg in einen reinen Bottom-up-Aktienauswahlfonds mit absolutem Renditeziel. Aktien von Unternehmen mit hoher Qualität können sich in jedem Land, zu jedem Zeitpunkt und unter jeder Marktbedingung auszeichnen. Obwohl der Fonds keine Top-Down-Overlays hat, ist der Beitragseffekt auf Länderebene doch erstaunlich. Der Fonds hat in Ländern, in denen der allgemeine Aktienmarkt entweder 10 Jahre lang im Abseits gestanden hat (Malaysia, Türkei) oder sogar dramatisch gefallen ist (Pakistan), enorme Erträge erzielt.“ Dies zeigt dann auch ein genauerer Blick in die Historie (siehe Grafik) Es geht, wie so häufig, nicht darum wo man investiert, sondern in was.

Grafik: Quelle Evli/ Bloomberg

Unsere finale Frage lautet:

Wie hat sich das veränderte Zins-/Inflationsumfeld auf das Management oder die Portfoliounternehmen ausgewirkt, gab es infolgedessen irgendwelche Anpassungen?

Auch hierzu haben die handelnden Personen einen klaren Blick. Die Antwort lautet: "Im Grunde keine. Die Zielunternehmen des Fonds weisen stets ein gesundes Wachstum, eine hohe Qualität und eine günstige Bewertung auf, sonst hätten ihre Aktienkurse nicht das Potenzial, sich innerhalb der nächsten 12 Monate zu verdoppeln. Diese unterbewerteten und wenig beachteten Aktien sind meist im Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den Schwellenländern und Frontier-Märkten zu finden. Diese Unternehmen sind von Veränderungen des makroökonomischen Umfelds nicht sonderlich betroffen."

Die mit dieser Strategie erzielten Ergebnisse sind sehenswert

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Evli Emerging Frontier Fund B Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 08.10.2013

08.10.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Evli Fund Management Company Ltd

Evli Fund Management Company Ltd ISIN: FI4000066915

FI4000066915 Performance 1 Jahr: 21,94%

21,94% Performance 3 Jahre: 36,55%

36,55% Performance 5 Jahre: 100,83%

100,83% Performance 10 Jahre: 192,41%

192,41% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,75

0,75 Volumen in Mio. EUR: 224

224 Währung: EUR

Ein Blick ins aktuell rund 300 Mio. Euro schwere Portfolio zeigt per 30.06.2024 folgendes:

Im Moment ist man in 35 Aktien investiert. Die Top-3-Sektoren sind Finanzen (19,27 Prozent), Industrie (17,67 Prozent), und Grundstoffe (11,80 Prozent). Bei der Länderallokation ist man mit 11,14 Prozent in der Türkei investiert, 10,85 Prozent entfallen auf Titel aus Saudi-Arabien und 10,79 Prozent auf Werte aus Indien.

Die Top 3 lauten Surya Semesta Internusa mit 5,36 Prozent, Gravity Co mit 4,42 Prozent und IIFL Securities mit 3,79 Prozent. Die Cash-Position ist aktuell mit 4 Prozent gewichtet. Die Kostenseite wollen wir auch berücksichtigen, die Management Fee liegt bei 1,9 prozent und es gibt – wie bereits zu Anfang erwähnt – eine Performance Fee von 20 Prozent (High Watermark) für die Erträge über 8 Prozent p.a.. Das ist sicherlich nicht wenig, aber in Anbetracht des Geleisteten vertretbar.

Fazit:

Emerging/ Frontier Markets gehören in jedes Portfolio. Den Märkten als solches traut man in den nächsten Jahren eine überdurchschnittliche Performance zu. Daher passen der Markt und der Zeitpunkt. Wer das passende Produkt sucht, kommt nicht umher, sich mit dieser Lösung einmal näher auseinanderzusetzen. Egal ob als Einzelinvestment oder als Beimischung, der Evli Emerging Frontier Fund B kann überzeugen.