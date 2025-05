Fonds der Woche: Fortezza Finanz Aktienwerk im Portrait

Die Philosophie

Kerngedanke ist das Value Investing, dessen Grundlagen Benjamin Graham im Jahr 1934 formulierte. Bevor ein Investment getätigt wird, ist es für das Management entscheidend, sowohl das Geschäftsmodell mit seinen Chancen und Risiken zu verstehen als auch die Qualität des Managements einschätzen zu können.

Die zentrale Frage lautet gemäß Warren Buffett: Was ist das Unternehmen „wert“ und zu welchem „Preis“ kann es erworben werden („Price ist what you pay, value is what you get.“). Nur wenn die Unterbewertung (Margin of Safety) groß genug ist, kommt die Aktie für ein Investment in Frage.