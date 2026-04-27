Den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen gibt es seit 2008 – das Konzept hat sich seither aber völlig gewandelt. Wir stellen den Klassiker vor.

Neuer Anstrich für einen Klassiker: Die Strategie des Frankfurter Aktienfonds wurde im Laufe der Jahre angepasst.

„Wir leben gerne - anders als Buffett mit seinem Hamburger und Cola“

Der Klassiker der bankenunabhängigen und eigentümergeführten Fondsboutique Shareholder Value Management aus Frankfurt, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2), hat seit seiner Auflage im Januar 2008 so einiges mitgemacht. Zeit sich diese bekannte und beliebte Strategie näher anzuschauen.

Die Geschichte

Der Gründer der 1999 entstandenen Firma, Günter Wiespfennig, gründete 2003 die Share Value Stiftung mit dem Ziel, Realkapital durch Aktien zu erhalten und entsprechend Gutes zu tun. Die Stiftung selbst wurde mehrfach als beste Stiftung in Deutschland ausgezeichnet und legte quasi den Grundstein für den Fonds. Dieser sollte es anderen Stiftungen ermöglichen, den Aktienanteil des Stiftungsvermögens über den Fonds abzubilden. Gerade dies war in Zeiten niedriger und bisweilen negativer Zinsen sehr wichtig, da die Stiftungen ihr Vermögen erhalten sollen.

Im Laufe der Jahre wurde die Fondspalette um weitere Produkte ergänzt, zuletzt mit dem Frankfurter Ucits-ETF Modern Value. Was alle Ansätze des Hauses eint, ist der klare Value Ansatz, sprich der Kauf unterbewerteter Titel mit Sicherheitsmarge.

Der Macher

Auch wenn sich beim Fonds im Laufe der Jahre einiges geändert hat, die Betreuung obliegt seit dem Start Frank Fischer, der gleichzeitig auch CEO von Shareholder Value Management ist. Für seine Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er gilt als einer der bekanntesten Value-Investoren Deutschlands und führt das Erbe seines Mentors Günter Weispfennig fort.

Seit 2024 hat er mit Jens Große-Allermann als Co-CIO Unterstützung, um den Fonds sicher durch die Herausforderungen der nächsten Jahre zu steuern. Ebenso zum Betreuungsteam des Fonds gehört der Head of Research Sebastian Blaeschke. Der Fokus des Handelns liegt klar auf der Aktienseite, Renten- bzw. Cash-Positionen sind zwar im Gesamtkontext wichtig, allerdings dienen die Rentenpositionen lediglich als Cash-Ersatz.

Der Fonds im Wandel

Der Fonds war anfangs ein reinrassiger Small-Cap-Fonds mit Schwerpunkt auf Deutschland und der Dach-Region. Dies hat sich im Laufe der Jahre stark verändert, sodass man heute einen aktienorientierten flexiblen bis dynamischen Mischfonds erhält, der klar vermögensverwaltend und nachhaltig ausgerichtet ist. Die Mindestaktienquote liegt bei 51 Prozent, was aber durch Derivate auch reduziert werden kann. Das Management erfolgt ohne Bindung an eine Benchmark und die Kasseposition spielt eine wichtige Rolle.

Der Fokus auf Small-Caps ist lange Geschichte, ebenso wie die regionale Begrenzung auf Deutschland bzw. die Dach-Region. Hatte man zu Beginn fast 100 Prozent in Small-Caps investiert, ist man heute bei lediglich knapp 12 Prozent in Small Caps, im Gegenzug zu 54 Prozent in Mid Caps und zu 34 Prozent in Large Caps investiert. Aus einst 100 Prozent Dach-Region wurden aktuell 36 Prozent, 55 Prozent in Europa ex Dach und 9 Prozent in Nordamerika. Geblieben ist der Fokus auf Value und das Ziel, kapitalmarktähnliche Renditen bei gleichzeitig deutlich geringerer Volatilität zu erwirtschaften.

Aus Graham Value wird Modern Value

War ursprünglich das klassische Graham Value Investing (niedriges KGV; hoher Substanzwert, hohe Dividendenrendite) im Kern für die Bewertung von Aktien verantwortlich, hat man sich über die Jahre an der Investmentphilosophie von Warren Buffett und Charlie Munger orientiert und die Kombination aus Value und dem Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen „Modern Value Investing“ getauft. Während im klassischen Ansatz Titel gesucht werden, die unterhalb ihres inneren Werts gehandelt werden und diesen durch Kurssteigerungen nach und nach wieder erreichen, geht man jetzt einen neuen Weg und akzeptiert auch höhere Bewertungen.

Wichtig dabei ist neben der Qualität und den Cashflows der sogenannte wirtschaftliche Burggraben: Hat ein Unternehmen dauerhafte strukturelle Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel Netzwerkeffekte (Internetportale, Software), Wechselkosten (Medizintechnik, Software), immaterielle Werte (Entsorger, Pharma), Kostenvorteile (Einzelhandel, Logistik und Einkaufsvolumen), dann rechtfertigt dies auch eine höhere Bewertung.

Die Kombination aus Value plus Quality plus Wachstum mit Fokus auf strukturellen Gewinnern soll dabei helfen, die Kernziele des langfristigen Kapitalerhalts und der Reduktion der Drawdowns zu erreichen. Passend der Spruch von Warren Buffett, der die Definition von Modern Value gut auf den Punkt bringt: „Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis.“

Was zeichnet ein „wunderbares“ Unternehmen aus? Neben Punkten wie Unternehmensführung, angemessener Verschuldung, stabilen Gewinnen und den bereits angesprochenen strukturellen Wettbewerbsvorteilen sind auch Punkte wie wertsteigerndes Wachstum wichtig. All das sind Qualitätsfaktoren, doch zum wunderbaren Unternehmen reicht dies alleine nicht.

Hierzu bedarf es folgender Punkte: herausragende wertorientierte Unternehmenskultur, hohe Governance Standards, starker struktureller Wettbewerbsvorteil, hervorragende operative und finanzielle Erfolgsbilanz, operative und finanzielle Stabilität und strukturell wertsteigerndes Wachstum. Es werden dabei Unternehmen präferiert, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen dabei helfen, technische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Probleme zu lösen und die möglichst nicht negativ von technischem, wirtschaftlichem, gesellschaftlichem oder politischem Wandel betroffen sind.

Darüber hinaus schätzt das Management besonders eigentümer- oder familiengeführte Unternehmen, bei denen die Entscheidungsträger selbst finanziell engagiert sind und unternehmerisch handeln. Den Weg ins Portfolio schaffen nur 40 bis 50 Titel, wie man an der Grafik gut erkennen kann.

Die Nachhaltigkeitsstrategie

Der Fonds ist als Artikel 8 SFDR eingruppiert und folgt einem ethischen Leitfaden des Hauses, der kontroverse Geschäftsfelder und Praktiken ausschließt. Seit dem Jahr 2020 trägt der Fonds das Nachhaltigkeits-Siegel von FNG.

Der Anlageprozess

Die Titelauswahl erfolgt diskretionär durch einen fundamental getriebenen Bottom-up-Value-Ansatz mit ESG-Filter und aktivem Risikomanagement über die Aktienquote. Eine Benchmark gibt es nicht. Es gibt ebenso keine regionalen Beschränkungen, Schwerpunkte bilden die westlichen Industriestaaten und Nordamerika. Das Portfolio wird laufend überprüft und angepasst; dabei wird ein kontinuierlicher Investmentprozess sowohl auf Einzeltitelebene als auch auf Ebene der Gesamtallokation verfolgt.

Da Fondsmanager Fischer nicht in Kurse investiert, sondern in Unternehmen, wird ein Titel dann verkauft, wenn der Preis den Wert eingeholt hat oder wenn sich die Qualität des Unternehmens verschlechtert. Die Positionen werden meist in Tranchen sukzessive aufgebaut, sodass man die Flexibilität hat – wenn die Story intakt ist – bei Kursrücksetzern erneut nachzukaufen und die eigene Sicherheitsmarge nochmals zu vergrößern.

Die Performance

Auch wenn der Fonds jüngst nicht die überragenden Ergebnisse von vor dem Jahr 2018 erzielt hat, passen die Ergebnisse weiterhin. Warum man hinter den Ergebnissen zurückgeblieben ist, lässt sich gut nachvollziehen: Die Umstellung des Fonds in die neue Welt hat sicherlich eine Rolle gespielt, zudem hat es der extreme Fokus auf wenige Mega-US-Large-Caps aus dem Tech Sektor Value-Investoren nicht leicht gemacht. Die Verantwortlichen sind sehr erfahren und krisenerprobt, und die Umstellung auf den Modern-Value-Ansatz sollte langfristig die gewünschten Ergebnisse liefern.