Fonds der Woche: GAF Lingohr Small Cap Value im Porträt
Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger in den vergangenen Jahren fast ausschließlich auf die großen US-Technologiekonzerne richtete, führte ein Segment, das langfristig immer wieder attraktive Renditechancen bot, eher ein Schattendasein: globale Small-Caps. Weltweit existieren tausende börsennotierte kleinere Unternehmen, die häufig deutlich weniger im Fokus von Analysten und institutionellen Investoren stehen als die bekannten Blue Chips.