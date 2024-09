Fonds der Woche Globale Aktien, was sonst

In diesen Tagen feierte der Fonds sein dreijähriges Bestehen, der Fonds wurde am 06. September 2021 aufgelegt.

Stärkere Verwerfungen in 2022

Bestes Beispiel für Verwerfungen ist das Jahr 2022 mit Blick auf die Stile Value, Quality, Momentum und Low-Risk. Die sogenannten Qualitätsunternehmen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie eine hohe Preissetzungsmacht sowie eine niedrige Verschuldung haben. Trotz dieser positiven Charaktereigenschaften sind diese im Jahr 2022 stärker gefallen.

Und um Euroland-Aktien aus der Low-Risk-Ecke war es so überhaupt nicht gut bestellt, denn ein besonders niedriges Risiko war nicht wirklich erkennbar. Schaut man sich ausgewählte Faktoren und Anlagestile langfristig an, so haben sie ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Bei Investitionen in Aktienfonds sollte man sowieso einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen und sich nicht vom Ergebnis eines Kalenderjahres verunsichern lassen.

Big, Mid oder besser Small Caps

Auch dort der Blick zurück in das Jahr 2022: In den USA war der Unterschied nicht ganz so groß, Big Caps verloren 19,4 Prozent versus Mid Caps mit -21,6 Prozent. In Deutschland schnitten die Big Caps mit -12,4 Prozent schon merklich besser ab als die mittelgroßen Unternehmen mit -28,5 Prozent und in Euroland ein ähnliches Bild: Big Caps -8,5 Prozent gegenüber Mid Caps mit -14,2 Prozent.