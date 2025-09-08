Philipp Haas startete mit Wikifolios. Er hat drei Investmentmodelle entwickelt, die er seit 2021 auch in seinem eigenen Fonds umsetzt – mit Erfolg.

In diesem Jahr beherrschen primär Fonds die Hitlisten, die sich den Themen Rüstung oder Edelmetalle/Gold widmen. Aber es gibt auch Ausnahmefonds in der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt, die aktuell mit ihrer Strategie überzeugen können. Eine stammt von Philipp Haas, der im Jahr 2021 die erste Ausgabe des Wettbewerbs Future Fundstars Award für sich entscheiden konnte.

Der Verantwortliche

Haas ist Investor, Fondsmanager und Unternehmer mit Schwerpunkt auf wachstumsorientierte Aktieninvestments zu günstigen Gebühren. Er ist Gründer und Investmentchef von Invest 4 Capital, betreibt die Seite investresearch.net und sein Youtube-Kanal hat mehr als 27.000 Follower. Seit 2012 ist er als Privatinvestor erfolgreich und betreut zudem mehrere Wikifolios.

Haas ist Autor des Buches „Die Kunst des Investierens“ und setzt sich für eine stärkere Aktienkultur in Deutschland ein. Er hat 2021 den Haas Invest 4 Innovation (ISIN: DE000A3CY8R7) lanciert, der sich auf innovative Wachstumsunternehmen konzentriert.

Seine akademische Laufbahn absolvierte Haas an der Universität St. Gallen, wo er Betriebswirtschaftslehre, internationale Beziehungen sowie Banking & Finance auf Masterebene studierte. Er entwickelte drei Investmentmodelle, die die Basis für den von ihm verwalteten Fonds bilden:

Das faire KGV – zur Bewertung von Aktien

Das QFMA-Modell - zur Portfolioallokation basierend auf Qualität, Bewertung, Momentum und Alphaideen

Die Makromatrix – zur Risikosteuerung und Ländergewichtung

Der Fonds

Der Manager legt seinen Fokus auf profitable und fair bewertete Wachstumsunternehmen mit Momentum und Katalysator. Es wird global investiert und es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Region oder auch der Unternehmensgröße. Von daher erfolgt das Management ganz ohne Benchmark. Das Credo: „Wenn ein Venture-Capital-Geber investieren würde, dann passt das Unternehmen in das Universum“.

Haas will per Definition eine möglichst hohe Rendite bei überschaubaren Schwankungen erzielen. Idealerweise sollte eine Wertentwicklung von 15 Prozent pro Jahr erzielt werden. Derivate kommen im Rahmen des Managements nicht zum Einsatz. Die Kasse wird aktiv im Rahmen des Risikomanagements über die Makromatrix gesteuert. Der Manager sieht normale Marktverhältnisse für seinen Investmentstil als optimal an, sprich Märkte, die von Unternehmenszahlen nicht von Makroevents bestimmt werden.

Der Investmentprozess

Mit seinem KGV-Modell entwickelt Haas ein faires KGV für die Qualität einer Firma. Wenn das faire KGV höher als das aktuelle am Markt ist, dann ist die Aktie ein Kauf. Mit dem QFMA-Modell wird über vier Stufen die Gewichtung im Portfolio gesteuert. Eine kleine Position von 0,1 bis 0,5 Prozent kann auch eingegangen werden, wenn das faire KGV nicht erfüllt ist. Eine Fundamentalposition von 1 Prozent geht Haas bei Erfüllen des fairen KGVs ein.

Bei einer Kernposition (3 bis 10 Prozent) sollte es mindestens einen besonders Investment-Case geben, der zu einer Fehlbewertung führt. Wenn dieser Investment-Case aufgeht, sollte Alpha erzielt werden. Bottom-up und Top-down greifen über die drei Modelle also ineinander. Bei der Titelauswahl spielen Bewertung und Qualität die größte Rolle, dazu aber auch Katalysatoren und langfristiges Momentum für eine höhere Gewichtung im Portfolio.

Das Risikomanagement

Für die fünf Weltregionen (USA, Eurozone, Industrieländer, China und Emerging Markets) nutzt Haas fünf Kriterien, um die Attraktivität dieser Regionen aktuell zu beurteilen. Dazu gehört die Bewertung, das Momentum, die wirtschaftliche Entwicklung, die Zinssituation und auch das aktuelle Sentiment zum jeweiligen Markt.

Aus der Bewertung der Faktoren ergibt sich dann auch eine Ableitung für den Aufbau der Cashposition. Auch wird bei gebrochenem Momentum die Position reduziert, was gleichzeitig risikodämpfend wirkt.

Der Ausblick

Haas, der seinen Fonds ohne Seedinvestor und nur mit Online-Marketing und eigenem Geld gestartet hat, schätzt die Aussichten für aktive Strategien als gut ein: „Die letzten 15 Jahren waren an der Börse vor allem von den USA und dem passiven Flow getrieben. Das wird sich so wohl nicht ewig fortsetzten, was große Chancen für aktive Investoren bietet.“